Virginia Vallejo reapareció en el ojo público, luego de varios años de haberse mantenido alejada de las primeras páginas y de historias bibliográficas. En una entrevista para ‘Los informantes’, de Caracol, la recordada experiodista habló de su pasado y los momentos más oscuros de su vida.

Uno de los puntos álgidos que contó fueron las razones por las que no tuvo hijos. Si bien estuvo casada en más de una ocasión, y aseguró que le llegaban decenas de propuestas, nunca consideró quedar embarazada.

Vallejo contó en Caracol que desde joven no quería ser mamá porque priorizó su carrera. Sumado a ello, consideró que un hijo limitaría mucho su vida, tanto personal como profesional.

“Desde que era jovencita dije que no quería tener hijos… Yo quería ser libre, pensaba que cada hijo lo amarraba mucho a uno. Cuando comencé a trabajar en televisión, tenía que escoger entre mi carrera o tener hijos, pero además no quería”, dijo la periodista de los 80 en ‘Los informantes’.

Por otro lado, Virginia Vallejo aseguró que durante su época dorada de la televisión surgieron varias versiones sobre por qué nunca tuvo hijos, en los que enfatizó sobre una decisión con su cuerpo. “No es lo que dijeron en esa época… No tiene nada que ver que el cuerpo ni esas cosas que se inventaron, eso es mentira.

Actualmente, la reconocida figura pública aseguró que se siente cómoda con su vida actual, estando sola, sin pareja o una familia. Esto principalmente porque, por una disputa personal, no se lleva con sus hermanos.

“Yo estoy acostumbrada a vivir sola desde hace mucho tiempo y, además, todas las mujeres de mi edad viven solas, porque son viudas”, agregó en su entrevista con María Elvira Arango.

