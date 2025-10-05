Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, admitió que durante la campaña presidencial recibió 1.300 millones de pesos. Sin embargo, en entrevista con Cambio, aseguró que aquello fue “un error” y no un delito, como se ha sostenido en el proceso penal que avanza en su contra.

“Puedo decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”, manifestó en la revista. Cuando le preguntaron por la cifra, contestó que esta se encuentra en su declaración de renta: “Son 1.300 millones”.

Petro Burgos fue enfático al decir que dichos recursos eran de origen ilícito, negó que hubiera cometido un delito y que se defenderá en juicio. “Que yo haya cometido errores no significa que haya cometido delitos. Es bastante diferente”, sentenció en la publicación.

Nicolás Petro responsabiliza a Day Vásquez y acusa maniobra de la Fiscalía

El hijo del presidente aseguró en la revista que “toda la plata se la quedó Day Vásquez”. Además señaló un entramado por parte de su exesposa: “Fueron ante un juez de la República a engañarlo para que le aprobaran un principio de oportunidad. Le dijeron que yo tenía los bienes”.

En esa línea, aseguró que el dinero se usó “para comprar unos bienes que cogió y usufructuó Daysuris”.

Durante la conversación, Nicolás Petro insistió en que el caso judicial en su contra fue manipulado por la Fiscalía. Aseguró que el ente investigador liderado por Francisco Barbosa quería proponerle una negociación falsa con el objetivo de hacerle un interrogatorio y luego filtrar su contenido a los medios de comunicación.

