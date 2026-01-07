La representante a la Cámara Carolina Arbeláez pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro frenar la confrontación política con Estados Unidos y activar de inmediato los canales diplomáticos formales.

Sigue a PULZO en Discover

Según la congresista, el aumento de la tensión tras las declaraciones del presidente Donald Trump y la respuesta del mandatario colombiano no debe manejarse desde el choque, sino desde la diplomacia, la prudencia y el respeto por la institucionalidad.

Arbeláez advirtió que este escenario puede afectar la estabilidad política, económica y democrática del país, especialmente a las puertas de las elecciones de 2026.

Por ello, solicitó convocar con urgencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por ex presidentes y congresistas, para analizar la coyuntura y definir una postura que proteja los intereses estratégicos de Colombia.

Lee También

La representante fue enfática en que el país cuenta con instituciones sólidas, división de poderes y contrapesos democráticos, por lo que rechazó cualquier insinuación de intervención extranjera y alertó sobre los riesgos que este tipo de planteamientos supone para la soberanía nacional.

“Este país cuenta con instituciones fuertes e independientes, división de poderes y contrapesos democráticos, por lo que rechazo cualquier insinuación de una intervención en Colombia, advirtiendo que este tipo de planteamientos ponen en riesgo la estabilidad democrática y la soberanía nacional”, detalló Arbeláez.

Finalmente, recordó que la relación con Estados Unidos se ha construido sobre la cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y estabilidad económica, vínculos que deben preservarse con responsabilidad de Estado.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.