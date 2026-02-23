La inseguridad en Cartagena volvió a ser el centro de atención este domingo 23 de febrero. El escenario del incidente fue la recién inaugurada vía que conduce al emblemático cerro de La Popa, en el sector de Loma Fresca, donde una visitante extranjera vivió momentos de pánico tras ser abordada por delincuentes.

El hecho quedó registrado en un video ciudadano que se hizo viral rápidamente. En las imágenes se observa el violento forcejeo entre la turista y un asaltante; pese a la agresividad del ataque y a ser arrastrada, la mujer opuso resistencia y logró evitar que le arrebataran sus pertenencias. A pocos metros, un cómplice en motocicleta esperaba para emprender la huida.

Ante la gravedad del suceso, las autoridades distritales y la Policía Metropolitana declararon a los responsables como objetivos prioritarios. Se ha anunciado una recompensa de hasta 10’000.000 de pesos por información que facilite la captura de los dos sujetos, quienes ya han sido individualizados.

Según el reporte oficial, los presuntos delincuentes son residentes del mismo barrio donde ocurrió el ataque. El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, confirmó que los operativos de búsqueda están en marcha:

“Los tenemos totalmente identificados. Alias ‘El Tirito’ y alias ‘Douglas’ del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, sentenció el mandatario.

¿Cómo está la seguridad en Cartagena?

La seguridad en la capital de Bolívar continúa siendo un tema crítico para las autoridades y la ciudadanía. Al cierre del 2025, Cartagena registró un total de 359 homicidios, cifra que, aunque marca una tendencia a la baja frente a los 388 casos reportados en 2024, no logra mitigar la alta percepción de inseguridad en la Heroica.

De acuerdo con el portal Análisis Urbano, la violencia armada y las modalidades de sicariato se consolidaron como los principales motores de estas muertes violentas. El informe detalla que la situación alcanzó su punto más álgido durante el mes de agosto, que se posicionó como el periodo más violento del año.

A pesar de la reducción estadística del 7.4 % en las muertes violentas, el clima de zozobra persiste entre los habitantes. Los esfuerzos institucionales se enfrentan a una criminalidad organizada que mantiene bajo presión a diversos sectores de la ciudad, dejando el balance de fin de año con una mezcla de avance en cifras y estancamiento en la sensación de orden público.

