La inseguridad en Bogotá no deja de ser un tema preocupante para los habitantes de la capital, que se enfrentan a esta situación diariamente y que ven como los casos de robo, extorsión y hasta asesinatos ocurren en la capital sin que haya resultados serios por parte de las autoridades.

Ahora, un nuevo caso de desaparición atemoriza a la ciudadanía en Bogotá por lo sucedido con Diana Ospina, una mujer de 47 años que se perdió misteriosamente luego de salir de una discoteca el sábado 21 de febrero en el sector de Chapinero. El lugar es conocido como Theatron, que era donde ella estaba en compañía de dos amigos personales.

Su sobrina Stefanny habló con Pulzo.com y dio detalles de lo que pasó: “Ella salió de Theatron y se subió en un taxi y desde ese momento está desaparecida. Desde ayer le han sacado más de 40 millones de pesos. Ella creemos que estaba con dos amigos, aunque no tenemos conocimiento bien de ellos, porque han estado como desapegados del caso. Lo que sabemos es que tomó como un taxi afuera”.

Además, reveló el mensaje que alcanzaron a encontrar en su perfil de WhatsApp que le daría pruebas sobre lo que habría sucedido: “Ella iba en sus 5 sentidos, nosotros alcanzamos a abrir un whatsapp web y le dijo al amigo con el que estaba ella supuestamente y que estaba a 5 minutos de llegar a la casa. Se escucha que está bien, le envía el número de la placa y ahí le empieza como a temblar la voz, no sabemos si es que ella ya suponía lo que le iba a pasar. Cuando abrimos esa aplicación vimos que borraron el mensaje y no tenemos idea de la placa, no tenemos idea si era un taxi o un Uber. No sabemos si le cogieron el teléfono”, mencionó.

En cuanto al acceso a cámaras y cómo estaba vestida, la sobrina proporcionó información para dar con su paradero: “Ya hoy estamos tratando de movernos con la Fiscalía, ayer no contestaron de ninguna manera. Estamos esperando una orden para tener acceso a las cámaras. Ella estaba vestida con un jean, un body negro y una chaqueta de lentejuelas azul y morada. Tiene la raiz del pelo negro y las puntas monas, es un poco morena, ella tiene 47 años, pero aparenta como 35″.

Finalmente, ofreció más datos sobre las dos personas que la acompañaban a ella en aquella noche: “Son amigos personales de ella, pero han estado súper desaparecidos y mi mamá ha estado al frente de la denuncia. Queremos ver las cámaras de Theatron para ver si fueron ellos los que se la llevaron”.

Para más información, los que tengan algún dato que pueda dar con su paradero pueden comunicarse al 3183235188.

