La indagatoria contra ‘Lucho’ Herrera por la desaparición forzada de cuatro campesinos en Cundinamarca volvió a moverse en el calendario judicial. La diligencia, con la que la Fiscalía General le notificará formalmente los delitos por los que es investigado, quedó aplazada luego de una solicitud presentada por su defensa.

El trámite, que se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, había sido programado inicialmente para febrero. Sin embargo, ya se había postergado debido al cambio de abogado y al proceso de formalización del poder otorgado por el exciclista a sus nuevos representantes, los penalistas Iván Cancino y Marlon Díaz. El ente acusador fijó como nueva fecha el próximo 10 de abril, según el diario El Tiempo.

Qué pasó con el exciclista ‘Lucho’ Herrera

La investigación gira en torno a la presunta participación de ‘Lucho’ Herrera en la desaparición forzada de cuatro de sus vecinos en 2002. Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres, habitantes de la vereda Piamonte, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.

El proceso también involucra a Rafael Herrera, hermano del exciclista, y se desarrolla bajo el sistema penal anterior. El expediente busca esclarecer lo ocurrido con los cuatro campesinos en un contexto marcado por la presencia de estructuras paramilitares en la región, según Caracol Radio.

De acuerdo con piezas del expediente, construidas a partir de testimonios de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), se señala que, en un primer momento, ‘Lucho’ Herrera habría manifestado que los campesinos eran supuestos colaboradores de la guerrilla y que habría pedido apoyo a Martín Llanos, entonces comandante de esa organización ilegal.

En versiones conocidas por la justicia, alias ‘Ojitos’, también exintegrante de las ACC, indicó que el trasfondo del caso estaría relacionado con un presunto interés en las tierras de los vecinos en Fusagasugá. Según ese señalamiento, Herrera supuestamente pretendía quedarse con esos predios.

