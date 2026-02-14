Álex Saab, un empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, se encontraría detenido en El Helicoide, prisión venezolana utilizada para confinar prisioneros políticos, según denunció el exfiscal venezolano Zair Mundaray en una publicación de su red social. Esta nueva información fue difundida por el periódico El Tiempo, poniendo en evidencia la tensa situación diplomática que está teniendo lugar entre Colombia y Venezuela.

El exfiscal venezolano, quien ha sido un crítico persistente del régimen de Maduro, fue explícito en su denuncia en la cual se refiere al connacional colombiano por su nombre y apellido en su publicación: “¿Por cierto, la Cancillería de Colombia habrá pedido información sobre la desaparición forzada de su connacional? ¡No creo!”.

“La esposa de Saab, Camilla Fabri, lo ha visitado llevando paquetes con comida y otros enseres”, fue una de las afirmaciones fuertes que Zair Mundaray dejó en su mensaje. A su vez, destacó las deplorables condiciones a las que se enfrentan los familiares de los detenidos, quienes muchas veces deben acampar afuera de la prisión por semanas esperando permisos de visita.

Después de su extradición a Estados Unidos en 2020, Álex Saab ha estado en el centro de una tormenta diplomática y judicial. Fue detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de conspiración para el lavado de dinero y de estar involucrado en el Chavismo.

La versión de la detención de Saab en El Helicoide, según Mundaray, adquiere relevancia en el contexto del reporte de The New York Times (NYT) el pasado 5 de febrero de 2026. Según el diario neoyorquino, Saab y el empresario venezolano Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos la noche del 3 de febrero. El caso llama la atención, dada la vinculación de ambos empresarios con el régimen de Maduro y las acusaciones sobre lavado de dinero que enfrentan en Estados Unidos.

Al respecto, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, niega rotundamente la detención de su representado y la liberación de Gorrin confirmada por un representante del empresario venezolano, ponen en duda la situación del empresario colombiano.

