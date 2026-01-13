Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, lo que se avecina podría complicar la posición del barranquillero Álex Saab ante el gobierno de transición impuesto por los Estados Unidos. Sectores políticos en Caracas predicen que la atrevida violación del régimen de Maduro a los acuerdos con el presidente Joe Biden podría tener un efecto perjudicial para Saab, quien ha sido un personaje claramente identificado con el chavismo, como informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El Gobierno de Gustavo Petro habría tenido que ver en excarcelación de Álex Saab)

Álex Saab fue capturado en 2021 en Cabo Verde por lavado de activos por más de 350 millones de dólares vinculados al régimen de Maduro. Es por ello que su liberación en 2023 por medio de un intercambio de prisioneros con los Estados Unidos causó revuelo no solo en Venezuela, donde fue calificado como un acto heroico, sino en las agencias federales estadounidenses que adjudican a esta libertad un revés a sus años de investigación, de acuerdo con el rotativo.

A pesar de los dramáticos hechos que han golpeado al país, este colombiano, naturalizado venezolano, ha sido capaz de mantenerse en sus roles significativos en la administración: ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Este personaje ha reactivado alrededor de 300 industrias gracias a alianzas público-privadas, lo que ha atraído inversiones internacionales, situación celebrada por el gobierno estadounidense, según el impreso.

Lee También

Paralelamente, la esposa de Saab, la exmodelo italiana Camila Fabri, vicecanciller de comunicaciones, lidera una campaña para demandar el regreso de Maduro y Cilia Flores, argumentando que ambos han sido “secuestrados”. Estas acciones contrastan con el silencio y la aparente alineación de Saab con el gobierno de transición de Delcy Rodríguez, hermana de la presidenta interina, de acuerdo con el periódico.

A pesar de las especulaciones sobre un posible nuevo operativo u órdenes de arresto en contra de Saab, parece que su libertad está garantizada por un canje de presos y un indulto presidencial otorgado por Joe Biden. “Ese indulto, adscrito a un documento de clemencia, acarrea cinco prohibiciones estrictas bajo pena de revocación por cualquier presidente, incluso [Donald] Trump”, revelan fuentes al citado diario.

Según el panorama político y las condiciones que rodean su indulto, es probable que la posición de Saab se mantenga estable por algún tiempo, a pesar del caos que vive la nación post-Maduro. Inevitablemente surge la pregunta: ¿Hasta cuándo durará su silencio y libertad condicional?

el fantasma del chavismo, parece que Saab ha decidido jugar un papel más estratégico, centrando sus esfuerzos en atraer inversiones que beneficien tanto a Venezuela como a los intereses de Washington. Es decir, el silencio de Saab, apunta a ser una estrategia pragmática ante las presiones de Estados Unidos, priorizando la estabilidad de la situación sobre la lealtad absoluta al derrocado Maduro. La respuesta a esta interrogante tal vez esté en el triunfo de la estabilidad y el pragmatismo sobre la lealtad política ciega. Mientras Fabri continúa agitando, centrando sus esfuerzos. Es decir, el silencio de Saab, apunta a ser una estrategia pragmática ante las presiones de Estados Unidos, priorizando la estabilidad de la situación sobre la lealtad absoluta al derrocado Maduro.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.