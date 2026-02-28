El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la escalada de violencia en Medio Oriente y lanzó un duro mensaje contra los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos en territorio iraní.

A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano pidió la conformación de “un gran frente mundial contra la guerra” y habló de la necesidad de un “pacto por la vida de la humanidad”.

En su publicación, el jefe de Estado cuestionó directamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizó de un ataque que, según afirmó, dejó decenas de menores de edad muertos en Irán.

“Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad”, escribió Petro al inicio de su mensaje.

Posteriormente, agregó: “El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal”.

El mandatario también apeló al respeto por el derecho internacional y sostuvo que, ante lo que calificó como barbarie, debe imponerse una “Constitución de la Humanidad”, en referencia a la necesidad de fortalecer los mecanismos globales que regulan los conflictos armados.

Acá, el trino de Petro:

Es necesario un gran frente mundial contra la guerra El pacto por la vida de la humanidad. El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal. A la barbarie se… https://t.co/n0Tdsysg89 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026

Petro insiste en un frente global contra la guerra

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre el conflicto en Medio Oriente. Desde el inicio de la actual escalada, Petro ha mantenido una postura crítica frente a las acciones militares de Israel y ha insistido en la necesidad de privilegiar la diplomacia y el respeto por el derecho internacional humanitario.

En esta ocasión, su mensaje se dio en medio de una nueva oleada de ataques en la región, que han incrementado la tensión entre Israel, Irán y Estados Unidos.

Petro no solo cuestionó la legalidad del supuesto ataque contra un colegio en territorio iraní, sino que también hizo un llamado al pueblo israelí para que se exprese “en libertad” frente a su gobierno, en un mensaje que puede interpretarse como una invitación a la deliberación democrática interna en ese país.

Qué pasa entre Estados Unidos e Irán y por qué aumenta la tensión

La publicación del mandatario colombiano se da en un contexto de creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán, una rivalidad que se ha extendido por décadas y que ha tenido picos de alta tensión en distintos momentos.

En los últimos días, la tensión ha escalado tras reportes de ataques y contraataques que involucran a aliados estratégicos en Medio Oriente. Israel, considerado uno de los principales socios de Estados Unidos en la zona, ha mantenido una postura firme frente a Irán, al que acusa de apoyar a grupos armados que operan en su contra.

Washington, por su parte, ha reiterado su respaldo a Israel en materia de seguridad, mientras que Teherán ha denunciado acciones que considera violaciones a su soberanía.

El riesgo de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán genera preocupación en la comunidad internacional, debido al impacto que podría tener en la estabilidad regional y en la economía global.

