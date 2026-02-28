El mundo tiene la mirada puesta en el Medio Oriente este sábado 28 de febrero. Lo que comenzó como una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada ‘Furia Épica’, ha escalado a un conflicto regional de proporciones alarmantes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Tomen el poder”: Trump y Netanyahu hacen llamado a los iraníes, luego de muerte de Alí Jamenei)

En las últimas horas, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), reconocido globalmente como la terminal aérea más concurrida del planeta por tráfico internacional, se convirtió en escenario de pánico tras ser blanco de una ofensiva con misiles balísticos y drones.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios proyectiles sobre el cielo de la ciudad, pero el impacto de los restos y la proximidad del ataque obligaron a una suspensión total e indefinida de las operaciones. La medida ha dejado a miles de pasajeros varados y ha provocado un efecto dominó en la aviación civil global.

De acuerdo con el reporte oficial de Dubai Airports, citado por Khaleej Times el organismo que gestiona la terminal, el ataque no solo causó el cierre del espacio aéreo, sino que dejó consecuencias físicas en el lugar. Cuatro empleados del aeropuerto resultaron heridos luego de que fragmentos de un misil interceptado cayeran en una de las zonas de carga y cercanías de un pasillo de embarque.

“La seguridad de nuestros colaboradores y pasajeros es la prioridad absoluta. Los cuatro compañeros heridos están recibiendo atención médica y se encuentran estables”, indicó un portavoz de la terminal.

Aunque los daños estructurales han sido calificados como “menores” en comparación con la magnitud de la ofensiva, la presencia de escombros en las pistas y el riesgo de nuevos ataques mantienen los aviones en tierra.

Un video que circuló en redes sociales mostró el pánico que se vivió en el aeropuerto:

🚨 | El aeropuerto de Dubái tras ser alcanzado por un dron iraní. Varias personas resultaron heridas. pic.twitter.com/BsjvYokRm7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

El cierre del DXB no es un tema menor para la economía global. Al ser el nodo principal de conexión entre Europa, Asia y África, el bloqueo de sus pistas afecta a más de 100 aerolíneas que operan allí. Se estima que, tan solo en las primeras horas tras el ataque, más de 700 vuelos fueron cancelados o desviados hacia aeropuertos vecinos en Omán y Arabia Saudita, los cuales ya operan al límite de su capacidad.

La aerolínea bandera, Emirates, junto a su aliada flydubai, emitieron comunicados urgentes pidiendo a los viajeros no dirigirse al aeropuerto. “El espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos está parcialmente cerrado por medidas de seguridad excepcionales. Por favor, verifiquen el estado de su vuelo antes de salir de sus hogares u hoteles”, señaló la compañía.

⚡️🇦🇪NUEVAS IMÁGENES de las consecuencias del ataque contra el Aeropuerto Internacional de Dubái Un dron iraní ha impactado este sábado contra el aeropuerto, según reportes en redes sociales.https://t.co/Y4rrI16j0H pic.twitter.com/qnMhOaK4CT — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

Tensión máxima en Dubái

El ataque al aeropuerto no fue un incidente aislado. En otros puntos icónicos de Dubái, como la zona de Palm Jumeirah, se registraron incendios cerca del hotel Fairmont The Palm debido a la caída de restos de drones.

Incluso el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, fue evacuado preventivamente tras escucharse estruendos que sacudieron los rascacielos del centro financiero.

El Ministerio de Defensa de los EAU calificó la agresión como una “violación flagrante de la soberanía nacional” y aseguró que el país se reserva el derecho de responder. Mientras tanto, el precio del petróleo ha comenzado a dispararse en los mercados internacionales ante el temor de que el Estrecho de Ormuz sea bloqueado, lo que agravaría aún más la crisis iniciada este 28 de febrero.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.