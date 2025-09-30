El Burj Khalifa, en Dubái, ha ostentado durante más de una década el título de la construcción más emblemática del planeta, con sus 828 metros de altura que lo convirtieron en el rascacielos más alto del mundo.

Acá, una foto del Burj Khalifa:

Sin embargo, un proyecto en Arabia Saudita promete cambiar esa percepción: el Mukaab, una gigantesca estructura en forma de cubo que, aunque no lo superará en altura, sí lo hará en volumen y espacio interior, lo que le dará el reconocimiento como el edificio más grande del mundo.

¿Qué es el Mukaab?

El Mukaab —que en árabe significa “cubo”— es un proyecto arquitectónico que hace parte del plan de desarrollo urbano New Murabba, en la ciudad de Riad. La idea es que este nuevo distrito se convierta en un centro de innovación, comercio, cultura y entretenimiento de talla mundial.

En el corazón de ese complejo estará el Mukaab, un edificio con forma de cubo que tendrá 400 metros de altura, 400 de ancho y 400 de largo.

Para dimensionar sus proporciones, basta decir que su volumen interior sería capaz de albergar unas 20 veces el tamaño del Empire State Building de Nueva York, de acuerdo con estimaciones de la prensa internacional.

Acá, unas fotos de cómo será:

1/2

🏗️Construction has begun on The Mukaab, an extraordinary 400-meter cube that will serve as the centerpiece of Riyadh’s New Murabba district. Designed as a premier hospitality and cultural destination, The Mukaab features a spiraling central tower surrounded by a grand atrium,… pic.twitter.com/JGPFHqCd72 — ParametricArchitecture (@parametricarch) November 13, 2024

Se calcula que contará con dos millones de metros cuadrados de espacio interior, en los que habrá hoteles, oficinas, zonas residenciales, centros comerciales, teatros y hasta espacios para experiencias inmersivas con tecnología de última generación.

En términos de volumen, el Mukaab dejará atrás a cualquier otro edificio existente, lo que lo convierte en un nuevo referente de la arquitectura mundial. Será, además, uno de los proyectos más ambiciosos de la región en el marco de la iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita, con la que el reino busca diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo, apostándole al turismo, la tecnología y las infraestructuras icónicas.

El diseño del Mukaab está inspirado en el arte arquitectónico islámico moderno y, de acuerdo con sus promotores, busca ser no solo un edificio funcional, sino un símbolo del futuro de Riad como ciudad global.

Se espera que dentro de la estructura haya un núcleo central que ofrezca experiencias digitales inmersivas, combinando realidad aumentada y virtual con espacios físicos, lo que podría convertirlo en un destino turístico sin precedentes.

Acá, fotos del inicio de la construcción:

Obviously projects like Mukaab, "The Line" and similar get all the attention. But there is a seemingly endless amount of new MF and SFH subdivisions actually being built. Not sure who it's all for or how it's being financed but incredible to see… https://t.co/lANxA4um63 pic.twitter.com/vPxsNxYPyy — Eli Lever (@aussieflya) January 26, 2025

El proyecto está valorado en 50.000 millones de dólares y se planea que esté finalizado en 2030, año clave para la visión estratégica del reino. Si se cumple con el cronograma, el Mukaab se erigirá como una de las siete maravillas modernas de la arquitectura contemporánea.

