Este lunes 12 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una drástica expansión de su política arancelaria: impondrá un gravamen del 25 % a cualquier país que comercie con Irán.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó, sin matices, que: “Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25 % por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”.

Los países que podrían verse más afectados son aquellos que mantienen vínculos comerciales con Irán. Según datos de Trading Economics, los principales socios comerciales de Teherán incluyen China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, naciones que ahora se enfrentarán a un dilema: ajustar sus relaciones económicas con Irán o asumir gravámenes punitivos en su comercio con Estados Unidos.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones regionales crecientes. Durante el fin de semana, Trump advirtió sobre la posibilidad de una intervención militar en Irán ante la represión de las protestas antigubernamentales que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado un número creciente de muertos.

Consultada por periodistas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe”. No obstante, matizó que existen canales diplomáticos abiertos entre los emisarios estadounidenses y las autoridades iraníes, destacando que lo que dice Teherán en privado “es bastante diferente de lo que dice públicamente”.

Aranceles de Donald Trump están pendientes de revisión

La orden de Trump reaviva una disputa legal en el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esta semana se anticipa un posible pronunciamiento sobre la legitimidad de que el presidente utilice la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles de forma unilateral.

El caso llegó al máximo tribunal tras decisiones de cortes inferiores que consideraron que Trump se habría excedido en sus atribuciones al imponer aranceles globales del 10 % y otros aranceles “recíprocos” en abril del año pasado.

Durante las audiencias, varios jueces expresaron escepticismo ante la interpretación gubernamental de la IEEPA, abriendo la posibilidad de que una decisión en contra del Ejecutivo tenga profundas implicaciones para la política comercial estadounidense.

La decisión final se espera a más tardar en junio, y podría determinar no solo el futuro de los aranceles impuestos por Trump, sino también los límites del poder presidencial en materia de comercio internacional.

