En un hecho que aumenta la tensión en Medio Oriente, Israel lanzó un bombardeo contra Teherán, capital de Irán, y declaró “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el país ante la posible retaliación.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que se trató de un “ataque preventivo” cuyo objetivo es “eliminar las amenazas contra el Estado de Israel”. Además, reconoció que esperan una respuesta iraní “con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo”.

#MUNDO| Hace minutos Israel bombardeó Teherán (capital de Irán). El ministro de Defensa israelí aseguró que este fue un “ataque preventivo” y confirmó que se declara el “estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”. Tanto Irán como Israel cerraron su espacio… pic.twitter.com/cJ3TmU8gL6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 28, 2026

Tras el bombardeo, tanto Israel como Irán cerraron su espacio aéreo, mientras crece la preocupación por una posible escalada militar en la región.

La cadena Al Jazeera aseguró, citando fuentes militares, que el ataque habría sido coordinado entre Israel y Estados Unidos. El hecho ocurre apenas dos días después de la tercera jornada de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar destrabar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

