La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este sábado luego de que el jefe del ejército de Irán, Amir Hatami, lanzara una advertencia directa a Estados Unidos e Israel, luego del reciente despliegue de buques de guerra norteamericanos en el Golfo, una decisión ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según declaraciones difundidas por la agencia oficial de noticias IRNA, Hatami aseguró que las fuerzas armadas iraníes se encuentran en estado de alerta máxima y plenamente preparadas para responder ante cualquier escenario. En ese contexto, el alto mando militar advirtió que un eventual error por parte de sus adversarios tendría consecuencias que irían más allá de Irán.

Trump envió una flota al Golfo Pérsico

El pronunciamiento se conoció días después de que Trump ordenara el traslado de parte de la flota estadounidense hacia el Golfo Pérsico, una maniobra que ha sido interpretada como estratégica y que elevó la preocupación en la región.

“Saben que tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso… Tenemos una gran fuerza dirigiéndose hacia Irán”, afirmó Trump hace algunos días.

Aunque desde Estados Unidos no se han entregado mayores detalles sobre el alcance de la operación, la reacción iraní deja en evidencia el delicado momento que atraviesa el equilibrio geopolítico en la zona.

Hatami insistió en que las fuerzas iraníes están “plenamente preparadas”, reforzando el tono de advertencia y marcando una nueva escalada verbal en medio del despliegue militar estadounidense en aguas cercanas.

