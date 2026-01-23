Donald Trump confirmó este jueves que Estados Unidos avanza con preparativos militares en Medio Oriente y que una flota de la Armada estadounidense se dirige hacia el golfo, en un contexto de creciente tensión con Irán por la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Teherán.

El mandatario republicano habló del tema a bordo del Air Force One, mientras regresaba del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Estamos vigilando a Irán”, dijo Trump a los periodistas, antes de subrayar que Washington mantiene una presencia naval significativa en la zona.

Las declaraciones se producen después de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que Irán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes, lo que llevó a Trump a retirar, en ese momento, su amenaza de una intervención militar directa. Aun así, el presidente dejó claro que el escenario sigue bajo observación.

“Quizás no tengamos que usarla. Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, añadió.

Medios de comunicación estadounidenses informaron previamente que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln recibió la orden de abandonar maniobras en el mar de China Meridional y dirigirse a Oriente Medio, como parte de este despliegue.

Qué está pasando en Irán

Trump reiteró que, a su juicio, la advertencia de usar la fuerza llevó al gobierno iraní a suspender 837 ejecuciones de manifestantes y confirmó que sigue dispuesto a entablar conversaciones con Teherán.

En paralelo, las autoridades iraníes informaron el miércoles un balance oficial de 3.117 muertes durante las protestas, el primero divulgado por el gobierno. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que la cifra real de víctimas sería superior.

