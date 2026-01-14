Un movimiento inusual, pero que ha encendido alarmas en el pasado, ha puesto nuevamente los ojos sobre Estados Unidos. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y plataformas de monitoreo comercial, se registró un aumento masivo del tráfico en todas las pizzerías ubicadas en las cercanías del Pentágono, un indicador que en el pasado ha sido interpretado por analistas como señal de jornadas extendidas o actividad extraordinaria al interior del Departamento de Defensa. Cabe mencionar que esto ocurrió en la noche previa a que se ejecutara la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Groenlandia resiste la presión de EE.UU.: Dinamarca y la isla ártica defienden su derecho a decidir)

Mientras ese fenómeno llama la atención en Washington, Irán elevó su nivel de alerta al máximo. Las autoridades del país persa ordenaron el cierre total de su espacio aéreo, en una medida excepcional que suele adoptarse ante escenarios de alta tensión o riesgo inminente.

Lee También

Masivo aumento del tráfico en todas las pizzerías cercanas al Pentágono. Atentos. pic.twitter.com/iRUXNkhK67 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 14, 2026

Según la orden emitida, cualquier avión que viole el espacio aéreo iraní será considerado una amenaza y deberá ser interceptado o atacado sin dilaciones y ya el titular de Defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, lanzó este miércoles una advertencia directa a Washington al señalar que su país atacaría bases de Estados Unidos en la región si se concreta una ofensiva militar contra territorio iraní, de acuerdo con información divulgada por la agencia Mehr.

(Vea también: EE. UU. mueve millones para Cuba por huracán, pero deja por fuera al régimen)

El funcionario aseguró que todas las instalaciones estadounidenses y las bases de otros países que respalden acciones militares contra Irán pasarían a ser considerados blancos legítimos, y advirtió que la reacción de Teherán tendría consecuencias severas para sus adversarios en caso de un ataque.

Lee También

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado oficialmente si el inusual comportamiento comercial alrededor del Pentágono está relacionado con decisiones estratégicas o con operaciones específicas. Sin embargo, la coincidencia temporal con las medidas adoptadas por Irán ha intensificado la atención de analistas internacionales y usuarios en redes sociales.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.