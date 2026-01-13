El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó con dureza las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto ataque de Estados Unidos contra una fábrica ubicada en el estado Zulia. El funcionario calificó esas afirmaciones como “barbaridades” y sostuvo que el mandatario colombiano habló sin contar con información confirmada.

La polémica surgió a partir de un incendio ocurrido el 24 de diciembre en una planta de la empresa química Primazol, hecho que provocó versiones iniciales sobre un posible ataque externo. En ese contexto, Petro sugirió públicamente que el siniestro podría estar relacionado con una acción estadounidense, lo que generó una reacción inmediata del gobierno venezolano.

Sobre lo ocurrido, el 30 de diciembre, el mandatario colombiano sugirió que se trataba de un presunto laboratorio manejado por el Eln en el que se procesaba hoja de Coca.

“Tememos que el Eln mezcla allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”, indicó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Frente a esto Cabello afirmó que los propietarios de la fábrica explicaron las causas reales del incendio y señaló que el presidente colombiano corrigió su versión luego de que se conocieran más detalles del caso. Según el ministro, atribuir sin pruebas un ataque a un país extranjero resulta irresponsable y contribuye a la confusión en un escenario diplomático sensible.

“El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba, salió a decir unas barbaridades. Tarde piaste pajarito, en pleno ataque contra nuestro país”, aseguró Cabello.

El funcionario venezolano también advirtió que este tipo de declaraciones afectan el clima político regional y aumentan las tensiones entre Caracas, Bogotá y Washington, en un momento marcado por diferencias diplomáticas y desconfianza entre los gobiernos involucrados.

Petro se retractó sobre declaraciones sobre incendio en Venezuela

Este 13 de enero, Petro aclaró y corrigió públicamente sus declaraciones iniciales sobre el incendio ocurrido en territorio venezolano, luego de reconocer errores en la información que difundió.

A través de un mensaje de X explicó que en un primer momento habló de la detonación de un misil que habría destruido una supuesta fábrica de cocaína en Maracaibo, pero posteriormente aceptó que el empresario afectado tenía razón al señalar que el incendio no ocurrió en ese lugar ni correspondía a una planta de procesamiento de pollos, como también mencionó de manera equivocada.

Según el mandatario, el siniestro se presentó en una empresa considerada estratégica para la economía venezolana, aunque indicó que aún no se conoce la causa del incendio y manifestó interés en conocer la versión directa del propietario. Petro también sostuvo que la detonación de un misil sí ocurrió, pero en una zona más al norte, muy cerca de Colombia, en territorio de la comunidad Wayúu, donde solo existen construcciones de madera y en donde se reportaron pérdidas materiales, sin información confirmada sobre víctimas fatales.

En el mismo trino, el presidente señaló que en el área afectada no existían fábricas formales y planteó la posibilidad de una empalizada utilizada para almacenar cocaína, aunque aclaró que esa información no cuenta con confirmación oficial. Además, expresó su expectativa de recibir más detalles directamente de las comunidades Wayúu, a las que calificó como aliadas de su gobierno.

Petro concluyó su mensaje enviando un saludo al empresario venezolano, explicando que decidió difundir su video luego de que este manifestara sentirse afectado por sus palabras, y reiteró que su referencia inicial a una fábrica en Maracaibo correspondió a un error, ya que el hecho ocurrió en una zona indígena cercana al golfo de Coquivacoa, en un contexto marcado por la violencia de mafias del narcotráfico en esa región binacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.