Diosdado Cabello mostró una de las facetas hasta ahora desconocidas, en más de 20 años de trabajo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y es el temor a un ataque o a ser capturado.

Al responder cómo se encuentra por estos días, luego de la captura del dictador, el político, que es catalogado como uno de los actores más crueles y sórdidos del chavismo, aseguró que está consternado.

“Golpeado emocionalmente… y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor, con mucho temor, por la desproporción de los ataques contra nuestro país”, afirmó durante su espacio de TV en el país vecino.

También fue enfático en afirmar que el operativo reciente de Estados Unidos, para dar con la captura de Nicolás Maduro, “no puede ser aplaudido por nadie”.

“Lo que ocurrió ha sido muy grave, para la humanidad ha sido muy grave”, afirmó Cabello.

Sugirió, además, que Nicolás Maduro se entregó a Estados Unidos para que, según él, “no siguieran bombardeando a Venezuela”.

“Nuestra meta es que nos devuelvan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y a su esposa. Es nuestra meta inmediata“, señaló Cabello.

“Claro que nos duele, nos da rabia, nos da dolor”, insistió.

Esta es la grabación en la que el político expresa su temor ante lo que se podría venir contra él y el régimen de Venezuela:

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Diosdado Cabello: “Estoy emocionalmente consternado, golpeado, y con mucho dolor y sobre todo temor…” pic.twitter.com/wKH2V2CZRM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.