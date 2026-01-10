Recientemente, Diosdado Cabello, quien para muchos era el cerebro detrás del poder que ejercía Nicolás Maduro (hoy capturado en Estados Unidos) en Venezuela, apareció en su habitual programa ‘Con el mazo dando’, pero con una notable preocupación ante la cual reaccionó el periodista Jaime Bayly.

(Vea también: Sale a la luz razón por la que no capturaron a Diosdado Cabello; Marco Rubio dio explicación)

El comunicador sorprendió con una versión sobre lo que estaría planeando Cabello, quien no estaría nada conforme con que Delcy Rodríguez, presidente encargada, esté cediendo a las decisiones de Donald Trump.

Anteriormente, el peruano puso sobre la mesa la teoría de que fue Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, quienes entregaron a Maduro al gobierno de Donald Trump.

Diosdado Cabello estaría planeando golpe contra Delcy Rodríguez

Bayly, en un video que publicó en sus redes sociales, aseguró que fuentes de inteligencia cubana le informaron que el actual ministro del Interior de Venezuela estaría planeando un golpe para sacar a Rodríguez del poder, aprovechando que tendría el respaldo de las fuerzas militares.

“La inteligencia cubana me confirma que ellos creen que Diosdado Cabello está preparando un golpe contra Delcy Rodríguez. Yo comparto esa apreciación. Fue muy impresionante ver, en su programa bufonesco ‘Con el mazo dando’, a Diosdado Cabello. Estaba solo y confesó que tenía miedo. Cabello sabe que tiene los días contados”, indicó Bayly.

De esta manera, aseguró que Cabello no estaría dispuesto a sufrir la humillación de ponerse de rodillas ante Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense y de Trump.

Diosdado Cabello (AFP)

Asimismo, considera que al ministro le incomoda sumamente que le entreguen el petróleo a EE. UU., que liberen a todos los presos políticos y hasta que lleguen al poder María Corina Machado y Edmundo González.

“No me sorprendería que más o menos pronto, Cabello de un zarpazo, patee el tablero y trate de dar un golpe dinamitando el poder de Delcy y de Jorge, que no se funda en las armas de la república, sino únicamente en el apoyo de Washington”, concluyó Bayly.

