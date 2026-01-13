La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se reunió el 13 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en un encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

La cita que duró más de cuatro horas permitió revisar el estado actual de la relación entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas recientes y por el impacto regional de la situación política en Venezuela.

A la reunión asistieron tres expresidentes de la República: César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, quienes acudieron al llamado del Gobierno para aportar su experiencia en materia de política exterior. Durante el encuentro, los exmandatarios expusieron sus puntos de vista sobre los desafíos que enfrenta el país en el escenario internacional y plantearon alternativas diplomáticas para fortalecer el diálogo con Washington.

En este sentido, Caracol Noticias publicó una foto posterior a la reunión en la que Petro, Santos y Gaviria aparecen muy serios, mientras el único que sonrió fue Samper. Sin embargo, aún no se conoce un comunicado oficial sobre las conclusiones del encuentro.

Otros exjefes de Estado no participaron en la sesión. Andrés Pastrana informó que se encontraba fuera del país por compromisos previamente adquiridos, mientras que Álvaro Uribe e Iván Duque comunicaron su decisión de no asistir a la convocatoria oficial. Estas ausencias marcaron diferencias políticas frente a la estrategia del Gobierno en asuntos internacionales.

¿Por qué se reunió Petro con expresidentes en la Casa de Nariño?

Uno de los ejes centrales del encuentro giró alrededor de la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente en medio de declaraciones y movimientos recientes del gobierno estadounidense que influyeron en la agenda regional. Los asistentes coincidieron en la importancia de mantener canales diplomáticos abiertos y de preservar una relación basada en el respeto institucional y la cooperación estratégica.

La situación en Venezuela también ocupó un espacio relevante en la discusión. Los expresidentes analizaron el papel de Colombia frente al nuevo escenario político del vecino país y evaluaron posibles efectos sobre la estabilidad regional, la seguridad fronteriza y la política exterior colombiana. El debate incluyó consideraciones sobre soberanía, derecho internacional y mecanismos diplomáticos multilaterales.

Al cierre del encuentro, el Gobierno destacó la importancia de contar con las visiones de exmandatarios en un momento clave para la política exterior. La reunión dejó sobre la mesa la necesidad de mantener un diálogo permanente que permita enfrentar los desafíos internacionales con una postura de Estado y con criterios de largo plazo.

