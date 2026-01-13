Para este martes 13 de enero, a las 3:00 de la tarde, el presidente Gustavo Petro citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por expresidentes de la República y por congresistas que hacen parte de las comisiones de asuntos internacionales del Congreso.

El encuentro buscará analizar la situación actual de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, además de abordar el panorama político en Venezuela tras la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el documento de la agenda, el presidente dirigirá la reunión y presentará los asuntos centrales ante los integrantes de la Comisión. Luego, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio dará a conocer un balance preliminar de las gestiones adelantadas por la Cancillería sobre estos temas.

Al cierre del encuentro, se habilitará un espacio de intervención para los asistentes invitados, quienes podrán expresar sus opiniones, formular comentarios y plantear preguntas sobre la información expuesta.

Juan Manuel Santos confirma asistencia; Duque y Pastrana no participarán

A última hora, el exmandatario Juan Manuel Santos, confirmó a través de sus redes sociales que haría parte del encuentro, no sin dejar de lado sus diferencias con el Gobierno actual.

“Voy a asistir, como es el deber de todo expresidente, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El interés nacional debe estar por encima de las diferencias políticas”, dijo Santos al confirmar su asistencia.

A pesar de mis diferencias con este gobierno, voy a asistir, como es el deber de todo expresidente, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El interés nacional debe estar por encima de las diferencias políticas. pic.twitter.com/2eqLB675cQ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 13, 2026

El expresidente Andrés Pastrana fue el primero en responder a la convocatoria y confirmó que no podrá asistir debido a que se encuentra fuera del país. No obstante, aprovechó para cuestionar la política del Gobierno en materia de drogas y su respaldo al régimen venezolano.

“La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país. Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, expresó Pastrana en la carta enviada.

A esto se sumó Iván Duque, quien también a través de sus redes sociales dio a conocer que está fuera del país, pero dio a conocer que tuvo una conversación con la ministra de Relaciones Exteriores para transmitirle su perspectiva sobre la relación bilateral con Estados Unidos.

“He informado a la Cancillería que no estaré en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada para hoy, debido a que me encuentro fuera del país atendiendo compromisos previamente adquiridos”, escribió Duque, que ocupó la presidencia entre 2018 y 2022.

Otro de los expresidentes que no estará presente en la reunión es Álvaro Uribe Vélez, quien explicó que mantiene comunicación directa con la canciller Rosa Villavicencio, práctica que ha seguido desde que concluyó su mandato.

“Desde que salí de la Presidencia no he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres”, afirmó Uribe Vélez en diálogo con La FM.

Entre otros de los confirmados aparece Ernesto Samper, quien también dará su postura a la problemática a tratar. Cabe mencionar que el resultado del encuentro no implica que el presidente Petro esté obligado a tomar decisiones con las conclusiones y puntos de vista de los exmandatarios.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

