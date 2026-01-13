Una nueva discusión en Blu Radio tuvo lugar en el programa ‘Mañanas Blu’, esta vez, el tema central es el aumento del salario mínimo del 23 %. Todo gira en torno a que Gustavo Petro advirtió que el decreto firmado por el Gobierno podría caerse en la Corte Constitucional.

Néstor Morales planteó la discusión sobre la decisión del presidente de presentar un proyecto de ley para que los siguientes gobiernos continúen con su línea del salario vital. Luis Ernesto Gómez, panelista del programa, intervino y habló de lo que fueron las negociaciones entre los empresarios y los trabajadores.

“Hay un antecedente que tienen que entender todos los participantes de esa mesa de concertación, los sindicatos y los empresarios. Cuando arrancó la negociación, los empresarios estaban cerca del 7 % y los sindicatos se aventuraron a decir que de dos dígitos, que arranca en el 10 %. Los empresarios dijeron ‘sabe que, no, no negociamos más del 7, vean ustedes qué hacen’. Si hubieran pactado 10%, 12 %, el Gobierno nunca hubiera podido expedir un decreto tan absurdo del 23 %. Es un llamado que no se puede cerrar la puerta al diálogo“, dijo el exsecretario de Gobierno de Bogotá.

Esta afirmación no cayó bien en el resto de la mesa. El padre Linero dijo que “eso es una amenaza”. Mientras que Ricardo Ospina dijo que los empresarios no tenían forma de saber que el Gobierno haría este aumento.

Néstor Morales le contestó a Gómez y aseguró que “no es la primera vez que escucho a alguien en esta mesa echándole la culpa a los demás por lo que hace el presidente”. Linero insistió en que era una amenaza. “O te pones de acuerdo conmigo o reviento las cifras. Eso no es así, los consensos no se hacen de esa manera”, dijo el padre.

Inmediatamente, Gómez le respondió directamente y dijo que “consenso no es cuando uno dice ‘no voy a negociar, ofrezco esto y me retiro de la mesa o no avanzo'”. Néstor le dijo que no hubo consenso porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que el aumento sería del 11 %.

“¿Qué pasa si hubieran aceptado el 11? El decreto hubiera salido por 11 y los sindicatos hubieran dicho ‘maravilloso’, todos quedan contentos”, dijo Gómez. Ricardo Ospina le contestó que “esa es la teoría del apaciguamiento, para evitar que el Gobierno haga locuras, seamos nosotros los que agachamos la cabeza”.

