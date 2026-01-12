La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde enfrenta diversos cargos judiciales, ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y económicos. Mientras la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, asume de forma temporal la administración en el país sudamericano y se anuncia un proceso de transición de poder, empresarios y figuras públicas han comenzado a pronunciarse sobre el impacto de estos hechos, especialmente quienes mantienen operaciones en territorio venezolano.

Uno de los pronunciamientos más comentados fue el del empresario colombiano Mario Hernández, fundador de la reconocida marca de marroquinería de lujo que opera desde hace décadas en Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Hernández expresó su respaldo al país y se refirió directamente al futuro de la sede de su empresa, despejando dudas sobre un eventual retiro del mercado venezolano tras la captura de Maduro.

Nunca nos fuimos de venezuela ! ahí estamos y ahí seguimos generando empleo ! — Mario Hernandez (@marioherzam) January 5, 2026

El empresario fue enfático en afirmar que sus tiendas continuarán funcionando con normalidad, pese al complejo contexto político. “¡Nunca nos fuimos de Venezuela! ¡Ahí estamos y ahí seguimos generando empleo!”, escribió Hernández, destacando la permanencia de su compañía en el país. Actualmente, la marca cuenta con 19 tiendas distribuidas en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia, Lechería, Palo Negro e Isla de Margarita, donde mantiene operaciones comerciales activas.

Mario Hernández, con una trayectoria empresarial de 46 años y más de tres décadas de presencia en Venezuela, ha sido un crítico abierto del régimen depuesto. Tras conocerse la detención de Maduro, el empresario publicó otra frase contundente: “A cada marrano le llega su Nochebuena”. Además, alentó a los ciudadanos venezolanos a respaldar el proceso democrático liderado por la dirigente opositora y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, al calificar la fecha como un “día alegre para los millones de venezolanos que se encuentran en el exilio”.

El nombre de Hernández también estuvo en el centro de una controversia en Colombia, luego de que opinara sobre el aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 23,7% y dejó el ingreso en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte. El empresario advirtió que “cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”.

Infobae informó que estas declaraciones provocaron un cruce de mensajes entre la representante María Fernanda Carrascal y la periodista María Andrea Nieto. Carrascal cuestionó la postura del empresario al señalar: “19 tiendas de @marioherzam en Venezuela. Qué fácil es parlotear mientras se llena los bolsillos”. En respuesta, Nieto lanzó duras críticas contra la congresista, a lo que Carrascal replicó defendiendo su rol político y su trayectoria.

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.