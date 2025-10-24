Mario Hernández lanzó una nueva colección en colaboración con Disney, inspirada en el icónico personaje Mickey Mouse. La propuesta busca rendir homenaje a la creatividad, la imaginación y el espíritu soñador, fusionando el estilo artesanal característico de la marca con elementos del universo del famoso ratón.

(Lea también: Mario Hernández vs. cueros Vélez y Bosi: ¿Cuál vende más en Colombia?)

La línea incluye bolsos, accesorios, ‘charms’ y prendas de vestir, todos con detalles que evocan la estética de Disney y el sello tradicional de la casa de diseño colombiana.

De acuerdo con la marca, la campaña contó con la participación de Ivory Atelier, la joyera Heloise y la marca de accesorios The Nylon Club, quienes colaboraron en el desarrollo de los looks y detalles visuales del proyecto.

Lee También

Precios de los productos de Mario Hernández

Los artículos de la colección tienen precios que varían según el tipo de producto y su formato. Los valores anunciados por la marca son los siguientes:

Gorra camuflaje Disney: $ 569.000



Manos libres pequeño: $1’490.000

Manos libres mediano: $1’990.000

Manos libres grande: $1’990.000

Camiseta “Sueños”: $ 399.000

Chaqueta biker “Trazo”: $ 2’290.000

Lee También

La colección de Mario Hernández y Mickey Mouse es una apuesta por combinar artesanía local y cultura pop, ofreciendo piezas que mezclan la tradición del diseño colombiano con uno de los íconos más reconocidos del entretenimiento mundial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.