En medio de los costos de los estudios universitarios en Colombia, muchas personas le apuntan a alguna oportunidad laboral a pesar de que no cuenten con esa capacitación ni recorrido previo para acreditar.

Precisamente, por eso que un empresario de la talla y legado como Mario Hernández aprovechó para presentar unas recomendaciones simples sobre cómo dar ese paso tan determinante.

En un video sencillo de 30 segundos, el veterano dueño de la marca que lleva su mismo nombre presentó algunos aspectos sencillos para quienes tengan esa intención en medio de su inexperiencia.

¿Qué se debe hacer para conseguir empleo sin tener experiencia?

Mario Hernández ofreció cinco claves sencillas para conseguir empleo en Colombia sin contar con alguna clase de experiencia, puntos que dividió de la siguiente manera desde su cuenta personal de TikTok:

Ser muy profesional. Hacer lo que le guste y “verá que será bueno”. No pensar en el dinero. En la entrevista, demostrar ganas: “Que usted quiere hacerlo, que no tiene pereza, que no le importa trabajar de extras, que realmente muestra hambre y esa es la manera de salir adelante”, afirmó. Mucha humildad.

Sin necesidad de ahondar demasiado en los puntos expuestos, el empresario octogenario puso sobre la mesa su experiencia de varias décadas desde cuando empezó la compañía que ahora lidera.

Cabe recordar que Mario Hernández puso la lupa sobre los empleos en su compañía a propósito de la reforma laboral, por lo que busca convertirse en una voz autorizada para hablar del tema.

¿Dónde buscar trabajo sin experiencia en Colombia?

En Colombia hay varias rutas, plataformas y programas para conseguir empleo sin experiencia laboral.

En Elempleo.com encuentras ofertas que especifican “sin experiencia”, por ejemplo para cargos de mesero, auxiliar de ruta, asesor de cobranzas, entre otros.

En Computrabajo también hay muchas vacantes sin experiencia; se puede filtrar por ciudad. Es útil porque hay gran volumen de ofertas de ventas, atención al cliente, operarios, almacén, etc.

Otra alternativa es Magneto, donde se muestran empleos sin experiencia para cargos como auxiliar operativo, cajero, auxiliares de carnes, limpieza, etc.

En Bogotá se llevan a cabo convocatorias por la Secretaría de Desarrollo Económico bajo iniciativa Talento Capital que incluyen vacantes sin experiencia para jóvenes, mujeres, personas vulnerables. Ejemplo: 297 vacantes disponibles con y sin experiencia.

Hay programas del SENA que capacitan a personas sin experiencia, con cursos cortos o técnicos para facilitar su ingreso al mercado laboral.

Tipos de trabajos frecuentes sin experiencia

Cargos de auxiliar, operario, atención al cliente, ventas, mensajería, y servicios generales (aseo, almacén, mostrador) suelen aceptar candidatos sin experiencia previa.

Empresas grandes del retail, supermercados o cadenas de comidas rápidas frecuentemente tienen puestos iniciales en los que la formación la dan internamente. “Auxiliar de ruta”, “mesero sin experiencia”, “cajero” son ejemplos comunes.

¿Qué hacer para aumentar las posibilidades de conseguir empleo?

Tener la hoja de vida lo más completa posible aunque no se tenga experiencia: habilidades blandas, voluntariado, cursos, etc. Registrarse en varias plataformas de empleo y alertas de vacantes. Postularse activamente a ofertas que claramente digan “sin experiencia”, “nivel junior”, “aprendizaje garantizado”. Aprovechar convocatorias gubernamentales, ferias de empleo, programas de empleo juvenil.

¿Cómo hacer una hoja de vida?

Hacer una hoja de vida en Colombia es clave para buscar empleo. Debe ser clara, ordenada y adaptada al tipo de trabajo que se busca. Una hoja de vida básica debe incluir:

Datos personales: nombre completo, cédula, dirección, teléfono y correo. Perfil profesional: un párrafo corto donde resumas las habilidades y aspiraciones. Formación académica: desde la más reciente (universidad, bachillerato, cursos). Experiencia laboral: si se tiene, incluir nombre de la empresa, cargo, funciones y fechas. Habilidades y competencias: manejo de herramientas digitales, idiomas, trabajo en equipo, etc. Referencias personales o laborales: mínimo dos, con nombre, relación y contacto.

Si no se tiene experiencia, resaltar cursos, prácticas, habilidades o voluntariados.

