Este 24 de octubre, miles de colombianos que usan los servicios de Nequi y Bancolombia han puesto el grito en el cielo porque no pueden acceder con facilidad a sus servicios en las aplicaciones.

Tanto en Bancolombia como en Nequi, aparece un mensaje que asegura que no es posible ingresar en el momento, lo que le ha dificultado a las personas hacer las diferentes transacciones.

Esto está teniendo graves consecuencias, pues es el método que usan las personas para poder pagar servicios de transporte, recargar tarjetas de servicio público, comprar el desayuno, entre muchos otros pagos que cada vez son más comunes por transacciones virtuales.

Hasta el momento, desde Bancolombia o Nequi no han emitido ningún mensaje sobre el estado de la falla, pero los reportes en redes sociales de los afectados sí son bastantes.

De hecho, algunas personas han asegurado que tampoco pueden retirar dinero de los cajeros automáticos ni hacer pagos con las tarjetas débito, pero son más los reportes de fallas para usar las aplicaciones.

Y es que si bien hace unos días se reportó la caída de estos servicios por la falla de AWS, esta ya fue solucionada, por lo que no se sabe qué pasó con Bancolombia y Nequi este viernes.

Estos son algunos de los reportes que hay en redes sociales:

@Bancolombia hola ! Te cuento q ni la app personas ni la empresa funciona pic.twitter.com/tN5RSwbWmX — Mari_asífuéquéfué (@mcnv8782) October 24, 2025

Hola @Bancolombia que pasa con la app? No se puede entrar ☺️ — Tatiana Portacio (@TatoPortacio) October 24, 2025

Hp @Bancolombia, los cajeros están fuera de servicio, la aplicación no funciona, y tampoco deja hacer pagos con la tarjeta!!! #bancolombia pic.twitter.com/5ASSXjNGF4 — Maria Maluche 🇨🇴🇵🇸 (@27Maluche) October 24, 2025

