Bajo el encabezado de “jornada de 36 horas”, se ha disparado en portales de empleo una modalidad de vacantes con sueldos inferiores a los 2 millones de pesos, es decir, por debajo del mínimo legal total en Colombia. La implementación de este fenómeno ha encendido alarmas, pues algunas empresas estarían usufructuando tal figura para evitar el impacto que acarrea el alza salarial y minimizar costos laborales.

La tendencia ha venido incrementando visiblemente. Los trabajos ofrecidos no se limitan a cargos operativos, sino que se extienden a perfiles calificados. Sumado a esto, los salarios que se ofrecen oscilan entre 1.000.000 y 1.432.559 pesos, montos que no cumplen con el salario mínimo vigente, a pesar de estar reflejados en relaciones laborales formales. En entrevista con El Colombiano, un analista laboral comentó que la figura de las 36 horas “existe en la legislación colombiana y está pensada para esquemas de turnos continuos, con seis jornadas de seis horas”. Sin embargo, señala que “la reducción de la jornada no autoriza pagar menos del salario mínimo”.

Jurídicamente, un empleador no puede reducir unilateralmente el salario de un trabajador, se requiere un mutuo acuerdo. La reducción de jornada no implica automáticamente una reducción salarial y se deben respetar los derechos laborales básicos, tal como aportes a seguridad social, prestaciones sociales, auxilio de transporte y vacaciones.

Uno de los testimonios más reveladores recientemente observados fue el de una trabajadora de un call center del sector BPO, quien compartió cómo su empresa intentó después del incremento del salario mínimo que los empleados se pasaran voluntariamente a 36 horas, lo que produciría una reducción del salario por debajo del mínimo. “Ante la negativa general y la resistencia de los trabajadores, la compañía adoptó medidas que afectaron especialmente a quienes estudian: les quitaron los sábados libres y los presionaron para firmar contratos de 36 horas con reducción salarial.” relató la trabajadora al citado medio.

El incremento del salario mínimo ha generado discusiones sobre su viabilidad, especialmente en su efecto sobre los costos laborales que enfrentan las empresas. Se recuerda que alrededor de 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo, lo que significa que el costo real de un empleado puede llegar a 2.995.642 pesos por empleado.

Además se advierte del riesgo del subreporte en aportes a seguridad social, ya que en algunos casos las cotizaciones se estarían haciendo sobre bases inferiores al mínimo. De hecho, se podrían venir posibles sanciones para las compañías que incurran en estas prácticas, las cuales podrían enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos.

