El Gobierno Nacional decretó un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, lo que elevó el ingreso mensual de los trabajadores que devengan el mínimo a $2.000.000.

De ese total, $1.750.905 corresponden al salario base y $249.000 al auxilio de transporte. Este incremento busca mejorar el poder adquisitivo de los empleados, aunque también genera preocupaciones en sectores con alta dependencia de mano de obra, debido al aumento en los costos laborales.

El ajuste también impactó al salario mínimo integral, una modalidad de remuneración dirigida a cargos de alta responsabilidad que incluye, en un solo pago mensual, el salario básico y la mayoría de las prestaciones sociales.

Con el incremento decretado, el salario mínimo integral para 2026 quedó en $22.761.765, equivalente a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta figura salarial debe ser, como mínimo, de diez salarios mínimos más un factor prestacional del 30%.

Aunque no está exenta de aportes a la seguridad social ni a entidades como el SENA, ICBF y cajas de compensación, estos últimos se reducen en un 30%.

Según la legislación laboral, quienes opten por esta modalidad reciben la liquidación de sus prestaciones causadas hasta ese momento, sin que ello implique la terminación del contrato.

¿Cómo funciona salario mínimo de 2026 en Colombia?

En Colombia, el salario mínimo para 2026 funciona como la base legal que define el ingreso mínimo mensual que debe recibir un trabajador por una jornada ordinaria de trabajo.

Para este año, el Gobierno decretó un aumento del 23%, fijando el salario mínimo en $2.000.000 mensuales.

Esta cifra se compone de $1.750.905 como salario básico y $249.000 correspondientes al auxilio de transporte, que se paga a quienes ganan hasta dos salarios mínimos y no reciben transporte por parte del empleador.

El salario mínimo se aplica a la mayoría de los trabajadores formales y sirve como referencia para calcular aportes a la seguridad social, primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones.

También influye en multas, tarifas y otros valores establecidos por ley que se expresan en salarios mínimos. Cada año, su ajuste se define tras una negociación entre el Gobierno, empresarios y sindicatos, teniendo en cuenta factores como la inflación, la productividad y el crecimiento económico.

Si no hay acuerdo, el Ejecutivo puede decretarlo, como ocurrió para 2026. El aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida, aunque también implica mayores costos laborales para las empresas, especialmente en sectores intensivos en empleo.

