En la última edición del índice del pollo asado, publicada por La República, se reveló un incremento promedio de 809 pesos en el precio de este platillo clásico colombiano a nivel nacional, llegando a 42.752 pesos en diciembre de 2025.

Esta cifra representa una variación interanual del 1.89 %, la más baja del cuarto trimestre, reforzando las proyecciones inflacionarias de diversas entidades financieras en la encuesta Citi. “Sin embargo, comparado con noviembre del mismo año, se observa una caída del 7,46 %, que podría ser resultado de una mayor preferencia por otras carnes durante las festividades navideñas”, indica el informe del citado medio.

Resalta también la clasificación regional del precio del pollo asado. Medellín sorprendió con un costo promedio de 51.330 pesos, situándose como la ciudad más cara en este aspecto. En contraparte, Tunja continúa siendo la ciudad más económica para disfrutar este platillo, con un precio medio de 34.500 pesos, no obstante, experimentó un aumento anual del 8,38 %.

Por otro lado, Bogotá registró la reducción más notable, pasando de 52.066 pesos en 2024 a 35.180 pesos en 2025. Este fenómeno refleja las dinámicas locales en el consumo y oferta de alimentos en la capital.

Ante la próxima publicación de los datos inflacionarios de diciembre por el Dane, este índice adquiere una relevancia particular. Aunque el salario mínimo para el 2026 ya se ajustó en un 23,7 %, factores como la inflación y las decisiones del Banco de la República sobre su tasa de interés, en este momento en el 9,25 %, podrían tener un impacto importante.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, destacó que alimentos, servicios y bienes serán los principales contribuyentes a la inflación. Por otro lado, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, anticipa que la inflación podría acelerarse al 6 % en el 2026.

