En entrevista con Blu Radio, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, afirmó que el Gobierno se dispone a lanzar un decreto que establecerá medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios vinculados al salario mínimo. Este decreto responde al reciente aumento y tiene como meta contrarrestar posibles efectos inflacionarios o especulativos.

Sanguino defendió la reciente decisión de aumentar el salario mínimo argumentando que se fundamentó en positivas señales económicas. “Iniciamos el año con una inflación de casi el 14%, la cual se ha reducido a un 5,2 %”, expresó en la entrevista. También destacó la disminución del desempleo a 7 % a finales de 2025 y un crecimiento económico del 2,9% anual, que llegó a un repunte de 3,6 % en el último trimestre del año pasado.

No obstante, Sanguino admitió que cualquier incremento salarial trae consigo la posibilidad de presiones inflacionarias y prácticas especulativas. Ante esto, el Gobierno declarará un “estado de alerta” para vigilar los precios y sancionar comportamientos ilegales. Subrayó que “La especulación hay que evitarla y perseguirla”.

Detalló que el decreto incluirá medidas para continuar con la desindexación de bienes y servicios que siguen vinculados al salario mínimo. Ya se han desindexado 225 ítems y se están analizando otros 14, incluso aspectos relacionados con el valor de la vivienda de interés social (VIS).

“Estas decisiones las estamos tomando desde hace varios días, las estamos examinando, no surgen a partir de las declaratorias del salario mínimo. Estamos a 2 de enero, el decreto del salario mínimo fue el pasado 29 de diciembre y surgió tras no llegar a concertaciones. Me parece un poco atrevido hablar de improvisación, estos decretos se conocerán en las próximas semanas, en los próximos días”, dijo.

Al respecto, Felipe Zuleta, panelista de la emisora, sorprendido por las declaraciones del ministro, lanzó fuertes críticas contra la planeación del funcionario y de la administración Petro.

“Me da mucha pena, el Gobierno tiene unas cifras que no corresponden con la realidad, son las mentiras reiteradas que van produciendo una narrativa. Es increíble, imagínese al control de precios, salieron a coñazos con el salario vital y no pensaron, ni calcularon la cascada que se venía, el incremento en salud, en servicios públicos, en soat, ¿quiere que siga?”, contó.

