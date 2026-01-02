El Gobierno Nacional ha emitido una actualización en los salarios y la seguridad social para las trabajadoras del servicio doméstico. A partir del incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) para 2026, fijado en 1.746.882 pesos (sin subsidio de transporte), más de 2.4 millones de colombianos están afectados.

Este incremento impacta directamente en las remuneraciones y aportes a la seguridad social de las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia, quienes laboran tanto de manera interna como externa en los hogares. La decisión se hizo ante la falta de consenso en la mesa de concertación entre gremios, sindicatos y el Ejecutivo.

Con la nueva tarifa, el pago diario mínimo asciende a 58.229 pesos. A este monto se suma el auxilio de transporte diario, establecido en 8.437 pesos por jornada, aplicable cuando el trabajador no reside en el domicilio del empleador y devenga hasta dos salarios mínimos. En total, el desembolso básico por día de servicio alcanza aproximadamente 66.700 pesos.

Además, uno de los aspectos más importantes de esta actualización son los aportes a la seguridad social. Los empleadores deben hacer aportes proporcionales al tiempo laborado a la salud, pensión y riesgos laborales (ARL). Estos pagos mensuales oscilan entre 78.606 y 213.546 pesos, dependiendo de las condiciones de la trabajadoras.

Así, la legislación colombiana enfatiza que la contratación por días, jornadas parciales, internas, externas o semanales no exime al empleador de responsabilidades legales. Por lo tanto, todas las familias empleadoras deben actualizar sus tablas salariales y de seguridad social para alinearse con el decreto presidencial.

Sin embargo, aunque en el papel parezca muy legal todo, la realidad que viven millones de trabajadoras domésticas en Colombia dista mucho de las condiciones dignas de cualquier empleado. Precisamente, sobre el aumento habló Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, quien se refirió al impacto del aumento del mínimo para su sector.

“Ya está causando, es terrible, muy chévere el aumento, pero debería haber mecanismo para que cumplan esas normas, que puedan los patrones cumplan y nadie cumple nada. A mi me parece que es muy perjudicial para nosotras que si el año pasado haya tanto problema para que pagaran dos millones, entonces ahora es que cada una valdrá 3 millones para los patrones, es perjudicial, hablé como con 10 patronas y dijeron que no iban a tener más, sino que iban a contratar una vez a la semana, ahora van a quedar muchas desempleadas”.

