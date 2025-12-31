El 2026 arranca con una transformación radical en la economía de los hogares colombianos. El incremento del salario mínimo al 23 %, que sitúa la remuneración básica (incluyendo auxilio de transporte) en los 2 millones de pesos, ha puesto sobre la mesa un debate urgente: ¿están los microempleadores y las familias preparadas para asumir este costo?

Desde Symplifica, la plataforma líder en gestión de empleados del hogar, la visión es de cautela. Su CEO, Salua García Fakih, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias que este ajuste podría tener en un sector históricamente vulnerable como el de las trabajadoras domésticas. Según la directiva, el aumento por sí solo no garantiza una mayor formalización; por el contrario, podría incentivar la precarización del empleo.

García Fakih reveló que, tras el anuncio, las consultas de empleadores buscando alternativas para mitigar el impacto financiero se han disparado. “Hoy hemos tenido un montón de consultas de nuestros clientes: cómo pasar a las trabajadoras a menos días laborales o cómo disminuir costos”, señaló. El patrón observado en los últimos dos años sugiere una tendencia preocupante: las familias están pasando de contratos de tiempo completo a contrataciones por días, y hogares que antes contaban con dos trabajadoras hoy se ven obligados a prescindir de una.

“Aumentar el salario por sí solo no cambia la realidad laboral ni aumenta la dignidad de los trabajadores si no va acompañado de medidas para absorber el impacto en hogares y microempleadores”, sentenció la CEO.

La realidad en Colombia es diciente: solo 2 de cada 10 trabajadoras domésticas cuentan con un contrato formal. Para Symplifica, el hecho de que el salario mínimo haya incrementado un 159 % en los últimos 9 años no ha sido suficiente para mejorar las cifras de formalidad.

La advertencia es clara: sin esquemas diferenciales, incentivos a la productividad y una simplificación real del sistema de seguridad social, el efecto del aumento del 23 % será contrario al deseado. “El esquema de apoyo se reduce no por falta de voluntad, sino por incapacidad de asumir el costo total”, explicó García.

Mientras el Gobierno celebra el incremento como una victoria para el poder adquisitivo, expertos y plataformas de gestión laboral piden una mirada integral que evite que la formalidad se convierta en un lujo inalcanzable para la clase media colombiana.

Cómo se debe pagar el día laboral de una empleada doméstica con el nuevo mínimo

Con el nuevo salario mínimo de 2.000.000 de pesos (que ya integra el auxilio de transporte según el nuevo decreto), el cálculo para un día de labor se desglosa de la siguiente manera:

Valor del día base: $ 66.666 (Resultado de dividir el salario entre 30 días). Prestaciones sociales por día: Cesantías (8.33 %): $ 5.553

Intereses sobre cesantías (1 %): $666

Prima de servicios (8.33 %): $ 5.553

Vacaciones (4.17 %): $ 2.780 Seguridad Social y Paraestatales: Caja de Compensación (4%): $ 2.666

ARL (Riesgo I): $ 348

Total diario a pagar (aproximado): $ 84.232

