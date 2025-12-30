El fuerte aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026 —del 22,7 %, que lo deja en $1’746.882, más un auxilio de transporte que sube 24,5 % hasta $253.118— ha abierto un debate que va más allá de quienes reciben ese ingreso. Aunque el ajuste busca garantizar un “salario mínimo vital”, hay un grupo que empieza a sentir el impacto con especial preocupación: los trabajadores que ganan entre $2 y $3 millones mensuales.

Sigue a PULZO en Discover

Para este segmento, que se calcula en cerca de 10 millones de personas y que en su mayoría pertenece a los estratos 2 y 3 (con algunos hogares en estrato 4), el problema es claro: sus ingresos podrían quedarse congelados, mientras sus gastos subirán casi de inmediato por la indexación de múltiples precios y servicios al salario mínimo.

El “sándwich” de ingresos congelados y gastos al alza

En la práctica, muchas empresas ajustan primero los salarios más bajos para cumplir la ley y contener la inequidad interna. Eso deja a quienes ganan entre dos y tres salarios mínimos en una zona gris: no reciben aumento o reciben incrementos muy por debajo del alza del mínimo, pero sí pagan más por transporte, trámites, salud, vivienda y servicios cotidianos.

Lee También

El resultado es una pérdida real de poder adquisitivo. Es decir, estas personas ganarán lo mismo que en 2025, pero vivirán más caro en 2026. Para familias que ya están apretadas por arriendos, créditos y educación, el golpe se siente con fuerza.

La respuesta del Gobierno a esta situación la dio el ministro Armando Benedetti, en Caracol Radio, donde aseguró que “los trabajadores deben pedirle a sus empleadores que les ajusten el salario”, aunque no hay ninguna ley que los obligue, lo que pinta un panorama negativo, más sabiendo que a los que ganan el salario mínimo sí o sí les van a tener que subir.

(Vea también: Cuánto debe pagarle a su empleada doméstica en 2026, luego de aumento del salario mínimo)

Qué va a subir con el salario mínimo

El salario mínimo en Colombia funciona como ancla de la economía. Cuando sube, decenas de rubros se ajustan automáticamente. Entre los principales bienes y servicios indexados están:

Multas y sanciones

Comparendos de tránsito

Multas policiales

Sanciones administrativas

Multas ambientales

Multas laborales

Multas por incumplimientos contractuales con el Estado

Trámites y servicios del Estado

Derechos notariales

Registro de escrituras

Certificados oficiales

Autenticaciones

Trámites en cámaras de comercio

Registros públicos

Licencias y permisos estatales

Justicia y sistema legal

Cuotas de multas judiciales

Costos procesales

Depósitos judiciales

Indemnizaciones calculadas en SMLMV

Salud

Cuotas moderadoras

Copagos

Aportes mínimos a seguridad social

Multas por no afiliación

Sanciones a empleadores

Vivienda

Topes de subsidios de vivienda

Multas urbanísticas

Canon de arrendamiento cuando está atado al mínimo

Costos notariales de compraventa

Gastos de escrituración

Educación

Matrículas de instituciones públicas

Derechos de grado

Certificados académicos

Sanciones y cobros administrativos

Transporte

Multas de tránsito

Patios y grúas

Licencias de conducción

Trámites ante tránsito

Trabajo y empresa

Indemnizaciones laborales

Liquidaciones

Aportes mínimos a pensión

Aportes mínimos a salud

Multas del Ministerio de Trabajo

Sanciones por informalidad

Servicios y economía cotidiana

Contratos privados indexados al mínimo

Honorarios mínimos legales

Seguros con base en SMLMV

Créditos y obligaciones expresadas en salarios mínimos

Pensión y seguridad social

Aportes obligatorios

Multas por mora

Topes de cotización mínima

Sanciones a independientes

Otros

Fianzas

Garantías legales

Indemnizaciones administrativas

Topes legales expresados en SMLMV

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Transporte y salud: los golpes que más preocupan

Uno de los impactos más sensibles se dará en el transporte público. Andrés Santa María, presidente de Asocapitales, ha advertido que el alza del salario mínimo desajusta las cuentas de los sistemas de transporte masivo, donde cerca del 80 % del personal gana el mínimo: conductores, personal de taquillas, patios-taller, mecánica, aseo y mantenimiento.

Si las ciudades no cubren ese mayor costo con recursos públicos, la salida será subir tarifas. El incremento estimado ronda 200 pesos por pasaje, adicional a lo que ya estaba previsto para 2026. Para quienes se movilizan a diario, el gasto mensual puede crecer de forma significativa.

En salud, los copagos y cuotas mo deradoras también sentirán el efecto del 22,7 %. En Colombia, más de un millón de personas tiene medicina prepagada, y los copagos —que dependen del ingreso y de valores indexados— subirán de manera importante, afectando a hogares que ya destinan una parte relevante de su salario a este rubro.

¿Quiénes pagan el costo del ajuste?

El aumento del salario mínimo mejora el ingreso de quienes lo reciben, pero traslada costos al resto de la economía. Para los trabajadores de $2 a $3 millones, el ajuste no se traduce en mayor bienestar, sino en una compresión de su presupuesto. Son personas que no califican para subsidios amplios, pero tampoco tienen margen de ahorro.

Si no hay desindexación gradual, ajustes salariales más amplios o medidas de alivio en tarifas clave, este grupo quedará atrapado en un escenario complejo: trabajar igual, ganar igual y pagar más. El temor no es ideológico; es matemático. Y en 2026, millones de hogares lo sentirán en el bolsillo.

* Pulzo.com se escribe con Z