Con el ajuste del salario mínimo para 2026, fijado en $ 1.746.882 como salario básico, los descuentos obligatorios por salud y pensión también aumentan en valor absoluto. Aunque los montos suben, los porcentajes de cotización se mantienen sin cambios, de acuerdo con la normativa vigente del sistema de seguridad social en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Golpe a trabajadores independientes por aumento del salario mínimo; Pila quedaría impagable)

En el caso de los trabajadores dependientes, los aportes se calculan sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), que para quienes devengan el mínimo corresponde al salario mensual. Para salud, el aporte total equivale al 12,5 %, distribuido entre 4 % a cargo del trabajador y 8,5 % asumido por el empleador.

Con un salario básico de $1.746.882, el descuento mensual por salud para el trabajador asciende a aproximadamente 69.875 pesos, correspondiente al 4 % de su ingreso. Este valor se descuenta directamente de la nómina y no incluye el auxilio de transporte, que no forma parte del IBC.

Lee También

En cuanto a la pensión, el aporte total corresponde al 16 % del salario, del cual 4 % lo asume el trabajador y 12 % el empleador. Aplicado sobre el salario mínimo de 2026, el descuento mensual por pensión para el empleado también ronda los 69.875 pesos.

Descuento total en salud y pensión para los que ganan un salario mínimo

En conjunto, un trabajador que devenga el salario mínimo verá un descuento cercano a 139.750 pesos mensuales por concepto de salud y pensión, sin contar otros aportes que solo aplican en casos específicos.

De esta manera, a pesar de que el ingreso total puede alcanzar los 2 millones de pesos (sin descuentos) al sumar el auxilio de transporte, el sueldo real es menor.

¿Cuál es el sueldo real que recibe un trabajador que gana el salario mínimo en 2026?

Aunque el salario mínimo para 2026 quedó fijado en $1.746.882, el valor que finalmente recibe un trabajador en su bolsillo es menor debido a los descuentos obligatorios por salud y pensión, que se aplican directamente sobre el salario básico mensual.

En Colombia, un trabajador dependiente aporta el 4 % para salud y el 4 % para pensión, lo que equivale a un descuento total del 8 % del salario. Aplicado sobre el mínimo de 2026, estos aportes representan cerca de $139.750 mensuales, descontados directamente de la nómina.

Con estos descuentos, el ingreso neto por salario queda alrededor de $1.607.132. Este monto corresponde al valor real del salario básico que recibe el trabajador luego de cumplir con sus aportes obligatorios al sistema de seguridad social.

A esta cifra se suma el auxilio de transporte, que en 2026 quedó en $253.118. Como este componente no hace parte del Ingreso Base de Cotización, se paga completo y sin descuentos.

En la práctica, un trabajador que devenga el salario mínimo recibe en su bolsillo cerca de $1.860.250 mensuales, al sumar el salario neto y el auxilio de transporte. Esta cifra permite dimensionar la diferencia entre el salario nominal anunciado y el ingreso real disponible para cubrir los gastos del hogar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.