En la noche del lunes 29 de diciembre, Gustavo Petro anunció un incremento del 22.7 % en el salario mínimo en Colombia y, aunque la media fue celebrada por el ejecutivo y algunos sectores, diversas voces alertan por el efecto en trabajadores, entre ellos el personal de vigilancia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Golpe a trabajadores independientes por aumento del salario mínimo; Pila quedaría impagable)

Una de las reacciones que más llamó la atención sobre la medida fue la de la exministra Cecilia López, quien fue jefe de la cartera de agricultura a inicios del actual Gobierno.

En este sentido, López aseguró que el aumento desmedido traerá consecuencias para el empleo de vigilantes en conjuntos residenciales y empresas y afirmó que, junto con la reforma laboral, la iniciativa ocasionará el despido masivo y la automatización de la seguridad privada.

Lee También

“Comienzo a rezar ya por todos los porteros de edificios del país. Se suma a este salario mínimo la reforma laboral con horas extra más altas desde las 7 pm, con domingos y festivos al 100% y horas extra aún más altas esos días. Muchos automatizarán. Son 3 personas por edificio”, explicó López.

Comienzo a rezar ya por todos los porteros de edificios del país 🕯️. Se suma a este salario mínimo la reforma laboral con horas extra más altas desde las 7 pm, con domingos y festivos al 100% y horas extra aún más altas esos días. Muchos automatizarán. Son 3 personas x edificio💔 — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) December 30, 2025

Frente al panorama que describió la economista, algunos usuarios de redes sociales comentaron la publicación y le dieron la razón, aseverando, incluso, que esa tendencia ya inició en algunas propiedades horizontales.

“Ya en mi edificio automatizaron, salieron tres, solo quedó uno” y “ya hay tecnología de reconocimiento facial que ya en muchos edificios están adoptando para bajar costos de administración”, son algunos de los comentarios.

¿De qué se trata la automatización de la seguridad en edificios y conjuntos residenciales?

Consiste en integrar sistemas tecnológicos inteligentes que permiten vigilar, controlar y proteger los espacios comunes y privados de forma centralizada. Estas soluciones combinan hardware y software para ofrecer mayor control, prevención de riesgos y respuesta oportuna ante situaciones irregulares.

Entre los componentes más utilizados se encuentran el control de accesos electrónicos, los sistemas de videovigilancia con monitoreo en tiempo real, las alarmas inteligentes y los sensores de movimiento. Estos dispositivos funcionan de manera articulada, lo que permite identificar eventos sospechosos, restringir ingresos no autorizados y fortalecer la seguridad perimetral.

Más para leer: Así quedó el auxilio de transporte para 2026 en Colombia; Petro lo definió por decreto

En conjuntos residenciales, la automatización facilita la gestión de visitantes y proveedores, mediante registros digitales, códigos temporales o reconocimiento biométrico. Esto reduce la dependencia de procesos manuales, minimiza errores humanos y mejora la trazabilidad de los ingresos y salidas del inmueble.

Desde la perspectiva administrativa, estos sistemas permiten una supervisión permanente de las áreas comunes y un mejor control de los protocolos de seguridad. Además, la automatización incrementa la percepción de seguridad entre residentes y visitantes, al tiempo que contribuye a preservar el valor de la propiedad y la convivencia dentro de la copropiedad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.