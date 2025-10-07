En Colombia hay vacantes para guardas de seguridad en Fortox, una de las compañías más prestigiosas en el sector de la vigilancia, gracias a que brinda condiciones laborales dignas (salarios competitivos, horarios justos, pagos de horas extras, prestaciones y oportunidades de crecimiento), lo que llama la atención de los profesionales de esta área de la seguridad.

Teniendo en cuenta que se acerca el remate de fin de año, muchos están en busca de empleos en compañías multinacionales y nacionales, todo con la finalidad de cuadrar dinero para la Navidad, Año Nuevo y hasta el puente de Reyes. Lo anterior aplica no solo para los vigilantes, sino para los trabajadores de distintas áreas: ventas, logística, comercio, tecnología y más.

Las vacantes que tiene Fortox en Colombia se concentran en la ciudad de Cali y están dirigidas para guardas de seguridad que quieran ejercer en el sector comercial, de servicio y salud. Los contratos, que son 32 en total, son a término fijo por un año. Algunos no requieren experiencia y pueden postularse quienes cuenten con estudios de bachillerato. De acuerdo con información de la página web de la empresa, estos son los empleos vigentes:

Guarda de seguridad

Sur u oriente de Cali (tiempo completo). Total de vacantes: 15.

(tiempo completo). Total de vacantes: 15. Responsabilidades : excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo.

: excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo. Requisitos: 0 a 6 meses de experiencia en cargos o sectores de vigilancia o servicio al cliente. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente.

0 a 6 meses de experiencia en cargos o sectores de vigilancia o servicio al cliente. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente. Salario : 1’500.000 pesos, más prestaciones.

: 1’500.000 pesos, más prestaciones. Aplique acá.

Guarda de seguridad sector comercial

Sur u oriente de Cali (tiempo completo). Total de vacantes: 6.

(tiempo completo). Total de vacantes: 6. Responsabilidades : excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo.

: excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo. Requisitos: un año de experiencia en sectores como producción, servicios o en cargos de vigilancia. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente.

un año de experiencia en sectores como producción, servicios o en cargos de vigilancia. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente. Salario : 1’500.000 pesos, más prestaciones.

: 1’500.000 pesos, más prestaciones. Aplique acá.

Guarda de seguridad sector servicios

Cali (tiempo completo). Total de vacantes: 3.

(tiempo completo). Total de vacantes: 3. Responsabilidades : excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo.

: excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo. Requisitos: 6 meses de experiencia en cargos de vigilancia sector servicios. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente.

6 meses de experiencia en cargos de vigilancia sector servicios. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente. Salario : 1’500.000 pesos, más prestaciones.

: 1’500.000 pesos, más prestaciones. Aplique acá.

Guarda de seguridad sector salud

Norte, sur u oriente de Cali (tiempo completo). Total de vacantes: 8.

(tiempo completo). Total de vacantes: 8. Responsabilidades : excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo.

: excelencia en el servicio, fluidez verbal y redes efectivas de trabajo. Requisitos: 6 meses de experiencia en cargos de vigilancia en el sector salud. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente.

6 meses de experiencia en cargos de vigilancia en el sector salud. Necesario que tenga conocimientos en identificar factores de riesgo, cumplimiento de consignas, excelente servicio al cliente y comunicación efectiva. Debe contar con curso de seguridad y certificado de polígono vigente. Salario : 1’500.000 a 2’000.000 de pesos, más prestaciones.

: 1’500.000 a 2’000.000 de pesos, más prestaciones. Aplique acá.

¿Qué servicios ofrece Fortox?

Fortox Security Group, una de las mejores empresas de seguridad, ofrece una gama de servicios que se dividen en tres pilares principales: seguridad física, seguridad electrónica y estudios de confiabilidad e investigaciones, lo que le permite brindar soluciones de seguridad integral e incluso modelos de seguridad híbrida. Dentro de la seguridad física, la compañía despliega personal de vigilancia para la protección de instalaciones, seguridad en el transporte de productos y protección de personas (ejecutiva y personal), complementándose con la seguridad canina. El objetivo es ofrecer una cobertura amplia que se adapta a las necesidades de sectores como el comercial, industrial y de servicios.

Estos son algunos de los servicios más destacados de la compañía:

Seguridad canina.

Protección de personas.

(Vea también: Los 4 empleos en riesgo de extinción en Colombia; IA podría borrarlos del mapa en 2030)

Seguridad de instalaciones.

Seguridad en el transporte de productos.

Soluciones de temperatura corporal CCTV.

Sistemas de intrusión.

Sistemas de control de acceso.

Sistemas control de aforo.

Sistemas contra incendio.

Aplicaciones de seguridad.

* Pulzo.com se escribe con Z