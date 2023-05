Han pasado poco más de dos semanas desde el remezón ministerial que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entre los jefes de cartera que salieron está Cecilia López, quien, durante ocho meses, fue la ministra de Agricultura.

López se refirió por primera vez a las razones que le dieron desde la Casa de Nariño para su intempestiva salida del cargo. También habló del tema más espinoso de su gestión: el acuerdo de compra de 3 millones a tierras a Fedegán.

Las razones de la salida de Cecilia López del Ministerio de Agricultura

La ahora exministra contó, en entrevista a Cecilia Orozco en El Espectador, que, el día en que le informaron su salida del Ministerio de Agricultura, recibió tres llamadas de Laura Sarabia, jefa de Gabinete de la Casa de Nariño.

“Me citó para el siguiente día y me informó que el señor presidente quería hablar conmigo. Inmediatamente entendí que estaba fuera”, recordó.

Antes de reunirse con el presidente Petro, señaló, Sarabia la hizo pasar a su oficina “y me comunicó mi salida. Ante mi pregunta sobre el motivo, ella me contestó que se debía a la lentitud de la reforma agraria. Reaccioné muy fuerte porque consideré que era una excusa inaceptable y fácil de contradecir con cifras”.

Sin embargo, el argumento que le dio Petro a Cecilia López fue otro. “Fue una conversación amable en la que afirmó que la razón de mi salida era la ruptura de la coalición”.

Respecto a esa diferencia entre los motivos, López aseguró que “yo creo que Laura me dio el mensaje que le dieron, porque fue el mismo que repitieron unas personas del gobierno después de mi retiro”.

Y añadió que no entiende por qué, si fue sacada del gobierno, el presidente no aceptó la renuncia, que le presentó el 22 de marzo, cuando “me negué a contemplar la expropiación exprés para pedirme que me retirara un mes más tarde. Raro, ¿verdad? Me resulta difícil no creer que la verdadera motivación de mi salida fue mi firme oposición a ese nuevo artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.

Expropiación exprés y compra de tierras

Sobre el tema de la expropiación exprés, un artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que facultaba al Gobierno para agilizar el trámite y que se hundió, dice que “continúa siendo enredado”.

Aseguró que, como se propuso, “la expropiación exprés propuesta consiste en que en esta se retoma una propiedad privada para entregársela a otro privado, un campesino, por ejemplo. A pesar de que la intención sea loable, en este caso no prima el bien común”.

Además, advirtió sobre otro peligro: “como el PND sigue vigente durante el primer año de la siguiente administración, mi gran temor es que el gobierno que asuma en agosto de 2026 tendría 12 meses para utilizar ese mecanismo contra los campesinos a quienes se les dio tierra por esa vía”.

Predios ofrecidos por Fedegán hasta el pasado viernes 5 de mayo. Imagen: Agencia Nacional de Tierras

Y sobre el acuerdo de compra de tierras con Fedegán, dijo que en noviembre del año pasado pidió una cita con Petro “para informarle que la propuesta de Fedegán iba muy lenta. Solo se concretó en febrero”.

Aun así, dice que, a pesar de que no consiguió cumplir un año en el Gobierno de Gustavo Petro, sale satisfecha con su trabajo porque “inicié la reforma agraria. Y eso nadie me lo quita: se entregaron títulos por más de un millón de hectáreas a indígenas, afros y campesinos. En marzo, entregamos las primeras tierras compradas, un poco más de 3.000 hectáreas y dejé lista la compra que se acaba de hacer”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, dijo a Valora Analitik la ahora exministra de Agricultura, Cecilia López, no dio “respaldo” a la ANT y a Fedegán. Además, que “mandaba mensajes un tanto desalentadores de los esfuerzos de ambas entidades”.