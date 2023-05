En la madrugada de este 5 de mayo se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que quedaron contenidas las metas que se trazó Gustavo Petro. Sin embargo, más allá de lo que se propone, llamaron la atención las accidentadas declaraciones de la ministra de Agricultura.

(Lea también: Salen a la luz fotos de nueva ministra de agricultura en Venezuela y con afiche de Chávez)

En el Congreso de la República, un grupo de periodistas la indagó sobre cómo había quedado el artículo 55 del PND que, a juicio de la oposición, abre paso a la expropiación exprés de tierras que se utilizarían para la reforma agraria.

La ministra se mostró incómoda ante las preguntas de los reporteros y ni se esforzó en saber cuál era el artículo 55. Inmediatamente les pidió que no le hablaran por números, sino directamente por el tema que querían consultarle.

— Periodista: ¿ministra, cómo queda el artículo 55?

— Ministra de Agricultura: ¡Ay! No me hablen por números que soy pésima en los números.

— Periodista: el artículo de lo de las compras exprés.

—No, no, no. Usted me quiere poner a discusión. Me tienen que decir cuál es el artículo. Esto parece un bingo; números y números.

#Política | “No me hablen por números que soy pésima en los números. Esto parece un bingo” Esta fue la respuesta de la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, cuando le preguntaron por el artículo sobre la expropiación de tierras. pic.twitter.com/UJYbnvyDie — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 5, 2023





Recuerdan a Irene Vélez por declaraciones de Jhenifer Mojica

La respuesta de la funcionaria rápidamente se viralizó y en redes sociales la compararon con la ministra de Minas, quien se ha caracterizado por sus disparatadas declaraciones, que hasta han sido criticadas por sus compañeros de gabinete.

Los nombres de las ministras acumulan cientos de menciones en Twitter e influenciadores de oposición han aprovechado para cuestionar al presidente por las personas que eligió para que lo acompañen en su gobierno.