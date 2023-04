Este miércoles 26 de abril, Gustavo Petro reordenó su gabinete ministerial de cara a la discusión de las reformas en el Congreso de la República. El presidente les había solicitado las renuncias protocolarias a sus ministros y hoy sacó a siete de sus cargos.

Cecilia López, quien hace unos días tuvo un encontronazo con la ministra de Minas, Irene Vélez, dejó de ser la ministra de Agricultura para darle paso a Jhenifer Mojica, actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

La nueva ministra es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, detalló la Presidencia.

Su nombramiento revivió un par de fotografías que, al parecer, la ministra compartió en Facebook hace varios años durante una visita a Venezuela y que han desatado una oleada de reacciones.

Se trata de dos imágenes en las que Mojica posa junto al logo del Partido Socialista Unido de Venezuela y con un afiche del entonces presidente Hugo Chávez.

Aunque el presidente no detalló por qué salió cada uno de los funcionarios, una declaración que lanzó contra Irene Vélez le habría podido costar el puesto. La semana pasada, en un foro de El Colombiano, López cuestionó el discurso de su hasta hoy colega.

“A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptemos el discurso de los países ricos, entonces estamos defendiendo que hay que proteger el mundo, etc. Y no se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, afirmó.