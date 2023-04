La ministra de Agricultura, Cecilia López, fue una de las integrantes del Gobierno de Gustavo Petro que se opuso a la reforma a la salud que plantea su compañera de gabinete Carolina Corcho. Otro de esos ministros fue el de Educación, Alejandro Gaviria, cuyas posturas le costaron el puesto. Ahora López también ve mal una idea de la ministra de Minas, Irene Vélez, pero advirtió algo por si también la echan: “Yo feliz”.

La nueva situación que protagoniza López deja ver fisuras en el Ejecutivo, que generalmente son minimizadas por el presidente Petro, pues asegura que el debate, la discusión y las divergencias son normales. Pero, por discrepar, Gaviria no continuó en el Ministerio de Educación.

López, que ha advertido sobre la inconveniencia de la reforma a la salud si pretende refundar todo el sistema, ahora dirigió sus comentarios a la idea de la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre la transición energética y la manera de llevarla a cabo.

Cecilia López envía mensaje a Irene Vélez

En un panel del Foro Perspectivas Económicas 2023, organizado por El Colombiano, la ministra López preguntó primero si Vélez iba a estar allí, para cerciorarse de que oyera de manera directa lo que le iba a decir: “¿Viene la ministra de minas, verdad? Entonces, como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje”.

“A mí me enfurece que nosotros, los países en desarrollo, adoptamos el discurso de los países ricos”, lamentó López en el panel ‘Retos y desafíos del sector agroindustrial en Colombia’, y se explicó: “Estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”.

“Los países ricos tuvieron una revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos; con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros”, agregó, y levantó un cerrado aplaudo del auditorio que la escuchaba.

“El mensaje es sutil. ¿Entienden el mensaje sutil?”, les preguntó a los presentes. Pero la moderadora del panel buscó precisar a la ministra: “Yo lo quiero poner en palabras: eso quiere decir que usted propone la exploración de petróleo y de gas…”.

La ministra tuvo otra salida que, esta vez, no solo levantó aplausos, sino carcajadas en el auditorio: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Bueno, yo feliz. Pero mire. Hay una manera linda de decirlo: la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia y en la mayoría de nuestros países es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y compañero de panel de López, encontró muy acertadas las opiniones de la ministra e instó a que los demás ministerios a que “se pongan la camiseta del sector agropecuario”.