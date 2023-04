El error de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se dio durante la rueda de prensa que ofreció junto con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para hablar sobre el balance de la Semana Santa en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Allí, la ministra tomó la palabra por un corto lapso y se produjo la nueva pifia que le cobraron en redes sociales, al confundir a San Andrés como un municipio y no como la capital del único departamento insular que tiene Colombia.

“Nosotros hasta este momento no teníamos a San Andrés como uno de los municipios objeto de los subsidios que se cubren a través del Fondo de Estabilización de Precios a la Gasolina (Fepc) […]”, fue la frase que lanzó la criticada ministra de Minas y Energía en su discurso.

Acto seguido, el ministro de Industria y Comercio, Germán Umaña, se le acercó a su colega al atril y le dijo algo al oído.

Acá, el momento que ha sido replicado en redes sociales:

#NoMeSorprende 🤦🏻‍♂️: en una tensa rueda de prensa de balance del turismo en 🇨🇴 durante semana santa, donde no hicieron más que contradecirse unos ministros con otros, la Ministra Irene Velez descubrió que San Andrés no es un municipio sino un departamento del país. #EsUnaInfamia https://t.co/bnMlwtF4fH pic.twitter.com/JGhgwTBioM

Luego de su polémica descripción de San Andrés, que para su Gobierno es un archipiélago conformado por un grupo de islas del mar Caribe pertenecientes a Colombia, único departamento de este país sin territorio continental, cuya capital es San Andrés y tiene el estatus de área no municipalizada (el único municipio del departamento es Providencia y Santa Catalina), usuarios de redes sociales no le perdonaron el error a la ministra.

Tuiteros le recordaron a la ministra Vélez que San Andrés no es un municipio como así lo mencionó en su intervención en dicha rueda de prensa.

Claro ministra sí busca a San Andrés en la lista de municipios no lo va a encontrar lo encuentra en la lista de departamentos 🤣🤣🤣🤣

Ministra Irene Vélez: Permítanme les explico:…San Andrés es un municipio que no teníamos identificado…

Dra. Irene Velez el Municipio de San Andrés Isla no existe… La Isla de San Andrés tiene un régimen especial (Ley 47 de 1993) en el que el departamento ejerce funciones municipales en esa jurisdicción… A contrario sensu Providencia y Santa Catalina si son municipio.

A la tarada Irene Vélez no le enseñaron que San Andrés es un Departamento y no un Municipio?Si no sabe algo tan elemental,se imaginan su “sabiduría” en minas y energía?Todo un táparo con enjalma…

— Oscarvel (@Oscarve56983661) April 12, 2023