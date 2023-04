Al finalizar la semana pasada coincidieron tres hechos muy importantes para Ecopetrol: salió de la presidencia de esa empresa Felipe Bayón, de exitosa gestión; se llevó a cabo la asamblea de accionistas y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelantó una acción administrativa a las directivas de la compañía en la que les quitó sus computadores y hasta teléfonos personales.

Bayón, en su habitual tono prudente, se ha referido a esos tres temas, y ahora lo hace con más libertad comoquiera que ya no está a cargo de la empresa y sus opiniones no la comprometen. Por ejemplo, habló de la idea que gravita sobre el sector de los hidrocarburos en Colombia relativa a la posible compra de gas a Venezuela.

La iniciativa fue propuesta por la ministra de Minas, Irene Vélez, basada en su tesis de desincentivar la exploración de hidrocarburos en el país y en el cálculo muy discutido en su momento de las reservas que tiene el país.

Primero, Bayón respondió en Caracol Radio a la pregunta de si le parecía que el Ministerio de Minas está en manos de una persona idónea para ese cargo.

“Con la ministra Irene tuve la oportunidad de sentarme muchísimas veces, siempre en disposición cuando estaba yo en Ecopetrol desde el punto de vista de todo lo que se requiriera en capacitación, en construir competencias, en inducciones particulares con ella”, dijo el expresidente de la compañía en la emisora. “Estuvo en la refinería de Cartagena y en algunas otras de las instalaciones”.

Después, planteó una recomendación que le hace a Vélez. “Ya la recomendación y lo hago desde afuera, tal vez con un poco más de libertad, es que la ministra mire a Ecopetrol como ese aliado y como esa entidad capaz de seguir liderando la transición energética y no perder ese terreno ya recorrido. A ella le deseo la mejor de las suertes, que se rodee bien, que tenga equipos sólidos y que siga trabajando por el país”.

Qué dijo expresidente de Ecopetrol sobre importar gas de Venezuela

“Hay cosas en las que yo fui muy vocal, sobre todo el tema, por ejemplo, de no necesitar el gas de Venezuela. Y fíjese que el tiempo nos dio la razón, porque ese negocio se cayó solo después de todos los escándalos de PDVESA”, agregó Bayón en la frecuencia radial.

En ese punto le preguntaron: “Pero si este Gobierno insiste en la compra de gas a Venezuela, ¿entonces lo que hay ahí es más un interés un interés del negocio que una necesidad de Colombia?”.

“Pues yo no veo la necesidad. Como colombiano y con algún conocimiento sobre el tema. El Gobierno será el encargado de explicar y de decir por qué se requiere eso y en qué momento”, respondió Bayón.

Sobre la despedida al salir de Ecopetrol, el expresidente de la empresa dijo que no habló con el presidente Gustavo Petro. “No, no hablé con él. Creo que la última vez que hablé con él fue en Davos (Suiza). Tuvimos una conversación muy cordial sobre varios temas y desde ese momento, que fue en enero, hasta ahora no he conversado con él”.

Y en relación con la despedida de la ministra Vélez, dijo: “Tampoco he hablado con la ministra. Me despedí de mi junta directiva. Me hicieron un almuerzo muy bonito, muy sentido”.