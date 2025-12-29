El Gobierno oficializó este fin de año el valor del subsidio de transporte para 2026, luego de que no se lograra un acuerdo entre empresarios y sindicatos en la mesa de concertación del salario mínimo. Tal como lo permite la ley, la cifra fue definida mediante decreto presidencial, junto con el incremento del salario mínimo, poniendo fin a una de las discusiones económicas más sensibles del cierre de año.

De acuerdo con el decreto expedido por el Ejecutivo, el auxilio de transporte para 2026 quedó fijado en 253.118 pesos mensuales, lo que representa un aumento de 53.118 pesos frente al valor vigente en 2025, cuando este subsidio fue de 200.000 pesos. El ajuste comenzará a regir a partir del primero de enero de 2026 y será obligatorio para todos los empleadores que tengan trabajadores con derecho a este beneficio. Hay que anotar que Petro señalo que, si bien el aumento del salario será de 22,7 %, el incremento en el auxilio de transporte será de 24,5 %.

Este es el anuncio del presidente:

El subsidio de transporte es una prestación económica creada para ayudar a los empleados a cubrir los costos de desplazamiento entre su lugar de residencia y el sitio de trabajo. A diferencia del salario, este auxilio no constituye factor salarial, por lo que no se tiene en cuenta para el cálculo de prestaciones como primas, cesantías o vacaciones.

Salario mínimo 2026: ¿en cuánto quedó?

La definición del subsidio de transporte estuvo atada a la negociación del salario mínimo para 2026, proceso que terminó sin consenso. Mientras las centrales obreras defendían un incremento de dos dígitos, los gremios empresariales insistían en un ajuste más moderado, cercano a la inflación y la productividad.

Ante la falta de acuerdo dentro del plazo legal, el Gobierno quedó habilitado para fijar tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte mediante decreto. Esta facultad está contemplada en la normativa laboral colombiana y se activa cuando la mesa de concertación no logra una decisión tripartita antes de la fecha límite establecida.

Con la idea de establecer un salario mínimo vital, el presidente Petro estableció que el aumento que el salario mínimo en Colombia será del 22,7 %, por lo que quedará en 1’746.882 pesos en 2026.

¿Quiénes reciben el subsidio de transporte?

El auxilio de transporte aplica para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, en 2026 podrán recibirlo quienes ganen hasta 3.493.764 pesos, sin incluir el valor del subsidio.

Este beneficio cobija principalmente a empleados de sectores como comercio, servicios, industria y vigilancia, y resulta especialmente relevante para trabajadores de ingresos bajos y medios, para quienes el costo del transporte representa una porción significativa de su gasto mensual.

