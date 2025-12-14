Los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo uno de los productos financieros más populares entre los colombianos para ahorrar con bajo riesgo.

Sin embargo, a pesar de su sencillez, muchas personas cometen errores que pueden afectar la rentabilidad final o incluso hacer que el dinero pierda valor con el tiempo.

Abrir un CDT no es difícil, pero hacerlo bien sí requiere informarse. Estos son los cinco errores más comunes que comete la gente al invertir en este producto, y cómo evitarlos para sacarle el máximo provecho:

No tener en cuenta la inflación: el error más costoso

Uno de los fallos más graves es abrir un CDT sin revisar la inflación del momento. Muchas personas se fijan únicamente en la tasa que les ofrece el banco y se dejan llevar porque suena atractiva, pero no calculan si esa tasa realmente les permite ganar poder adquisitivo.

Por ejemplo, si un banco ofrece un CDT al 7 %, pero la inflación está al 8 %, en la práctica el dinero se está desvalorizando. El CDT da intereses, sí, pero la plata final vale menos.

No comparar tasas entre bancos (y quedarse con la primera oferta)

Este es quizá el error más común: aceptar la primera tasa que ofrezca el banco donde ya tiene cuenta, por comodidad o desconocimiento.

Las entidades financieras en Colombia tienen tasas muy diferentes entre sí, y la diferencia puede ser de varios puntos porcentuales. A mayor tasa, mejor retorno; y aunque un par de puntos puede parecer poco, en montos altos o plazos largos representa una diferencia considerable.

Elegir mal el plazo del CDT (quedarse corto o pasarse de largo)

El plazo de un CDT determina varias cosas: la tasa, la liquidez y la estrategia de ahorro. Muchas personas toman un plazo sin pensar en sus necesidades reales, lo que luego les causa problemas.

Si elige un plazo muy corto, la tasa suele ser menor y el rendimiento también. Y si elige un plazo demasiado largo, podría necesitar la plata antes de tiempo y no poder retirarla sin penalización… o, incluso, no poder retirarla del todo hasta su vencimiento.

No revisar si el CDT tiene retención en la fuente o costos escondidos

Mucha gente se sorprende cuando recibe menos dinero del esperado al vencimiento del CDT. Esto ocurre porque no tuvieron en cuenta la retención en la fuente o ciertos costos adicionales.

La retención en la fuente es un descuento que se aplica sobre los intereses generados, y aunque es legal y normal, puede afectar lo que usted recibe si no lo tenía contemplado. Además, algunas entidades cobran comisiones por apertura, administración o cancelación anticipada.

No definir una estrategia de inversión (poner la plata “porque sí”)

Abrir un CDT solo porque “es seguro” o porque “la plata no se puede perder” también es un error. Un CDT debe ser parte de una estrategia financiera clara. Muchos colombianos lo toman como salvavidas o como única opción, cuando podría combinarse con otras alternativas de ahorro o inversión.

Además, los intereses de un CDT son fijos y no crecen con el tiempo, lo cual limita su potencial si la persona tiene objetivos más ambiciosos como comprar vivienda, viajar o montar un negocio.

