Con la llegada de diciembre, la prima vuelve a ser protagonista en los hogares colombianos. Aunque para muchos es el impulso perfecto para celebrar, Bancolombia insiste en que este ingreso extra puede convertirse en una oportunidad única para tomar decisiones que fortalezcan las finanzas personales de cara al próximo año.

Uno de los puntos que más enfatiza la entidad es el ahorro, un hábito que suele quedar relegado entre fiestas y compras. Aprovechar parte de la prima para crear o robustecer un fondo de emergencias puede marcar la diferencia en 2026. Hoy, varias cuentas permiten separar el dinero en “bolsillos” digitales, lo que facilita organizar metas específicas sin mezclar los recursos del día a día.

Otro foco clave es el manejo de deudas. Bancolombia recuerda que, si se utiliza estratégicamente, la prima puede ayudar a aliviar cargas financieras que normalmente se arrastran durante todo el año.

Existen dos rutas reconocidas: la llamada “bola de nieve”, que prioriza las obligaciones más pequeñas para liberar espacio rápidamente, y la “avalancha”, que apunta directamente a los créditos con intereses más altos. Incluso es posible consolidar varias deudas en un solo producto para mejorar las condiciones de pago.

La inversión también ocupa un lugar central. El banco recalca que no se necesitan grandes sumas para comenzar a construir patrimonio. Herramientas digitales como Invesbot, los Fondos de Inversión Colectiva, el Marketplace de Inversiones o la plataforma eTrading permiten iniciar desde montos bajos —algunos desde 50.000 pesos— y con acompañamiento profesional o automatizado. La idea es que la prima se convierta en el primer paso para un plan financiero de más largo plazo.

Antes de decidir cuánto destinar a cada objetivo, Bancolombia sugiere hacer un ejercicio sencillo pero fundamental: revisar cómo se está gastando el dinero actualmente. Saber qué porcentaje del ingreso se va en vivienda, servicios, mercado, entretenimiento y otros rubros permite crear un presupuesto realista y evitar que la prima se esfume sin intención.

Por supuesto, diciembre también implica celebraciones, viajes y compras. Para evitar excesos, la recomendación es fijar un monto específico para los gastos de temporada y no perder de vista la seguridad digital, ya que en esta época aumentan los intentos de fraude. La entidad recuerda que jamás solicita datos privados por llamadas o mensajes.

En conjunto, estos consejos buscan que los colombianos vean la prima no solo como un respiro momentáneo, sino como un recurso que, bien administrado, puede mejorar la estabilidad financiera y abrir el camino a un 2026 más organizado.

