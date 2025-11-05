Aunque muchos colombianos piensan que el auge de los CDT terminó por la reducción de las tasas de interés, expertos de MejorCDT aseguran que aún es un gran momento para invertir. Según su CEO, Carlos Correa, estos productos siguen ofreciendo rentabilidades cercanas al 10 %, mientras la inflación se ubica en torno al 5 %, lo que significa que la ganancia real para los ahorradores es hoy más favorable que en años anteriores.

Correa explicó que, aunque antes los CDT alcanzaban tasas del 15 % o 16 %, en ese momento la inflación también era alta, cerca del 12 %, lo que reducía los beneficios. Hoy, con los precios más estables y una inflación controlada, los CDT permiten obtener una ganancia efectiva más sólida.

“Hoy la inflación nos muestra que la leche, los huevos, el pan o la carne hoy están más caros que hace un año. Actualmente, la inflación está cerca del 5%, mientras que los CDT están rentando alrededor del 10%”, señaló Correa.

El comportamiento del mercado respalda esa visión. Según cifras recientes de la Superintendencia Financiera, los CDT acumulan saldos por más de 135 billones de pesos, superando los 111 billones de las cuentas de ahorro. Este crecimiento refleja la confianza de los colombianos en este tipo de inversiones, que ofrecen una tasa fija y una mayor previsibilidad frente a otros instrumentos.

De acuerdo con Correa, el atractivo actual de los CDT radica en su equilibrio entre rentabilidad y seguridad, especialmente en un contexto económico donde la inflación ha cedido, pero las tasas de los bancos aún se mantienen en niveles altos. Además, las cuentas de ahorro de alto rendimiento, que en un principio parecían más atractivas, han reducido considerablemente sus tasas en los últimos meses, mientras los CDT apenas han tenido leves ajustes.

Por eso, desde MejorCDT concluyen que los CDT se mantienen como una de las opciones más seguras y rentables del mercado colombiano, ideales para quienes buscan proteger su dinero sin asumir grandes riesgos.

