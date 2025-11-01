Nequi anunció que el próximo martes 4 de noviembre de 2025, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m., hará una actualización programada de su aplicación. Durante esa hora, los usuarios no podrán ingresar a la plataforma ni adelantar transacciones, debido a un proceso técnico que busca mejorar el desempeño del sistema.

La compañía explicó que este tipo de mantenimientos son parte de las acciones regulares para garantizar la estabilidad y seguridad de la ‘app’, que actualmente cuenta con más de 26 millones de usuarios en Colombia. Según Nequi, las actualizaciones se programan en horarios de baja actividad para reducir el impacto sobre las operaciones cotidianas de los usuarios.

La jornada de mantenimiento se da pocos días después de la intermitencia y caída que afectó a la plataforma recientemente, situación que generó demoras y molestias entre los usuarios al momento de realizar pagos y transferencias. Aunque la empresa logró restablecer el servicio, este nuevo mantenimiento forma parte de los ajustes técnicos necesarios para prevenir fallas similares y mantener la infraestructura tecnológica al día.

De acuerdo con Nequi, detrás de estos procesos hay equipos multidisciplinarios de tecnología, operación, servicio y producto que trabajan en conjunto para que las transacciones sean más eficientes y seguras. La compañía comparó estas tareas con una “limpieza y mantenimiento de casa”, que permiten que todo siga funcionando de manera óptima y se protejan los recursos de los usuarios.

Nequi aseguró que continuará realizando mantenimientos programados en el futuro, siempre informando con anticipación a través de sus canales oficiales. De esta forma, busca seguir mejorando la experiencia de quienes usan la app para administrar su dinero y realizar sus pagos diarios.

Con todo esto, la aplicación espera ir solucionando poco a poco los problemas que ha tenido en las últimas semanas. Aunque algunos, como la caída de AWS, no está dentro de su alcance, hay otras situaciones reportadas por los usuarios que sí han tenido una relevancia nacional.

Sin embargo, desde su creación hace más de 5 años, la aplicación ha logrado una evolución que también han resaltado sus usuarios, que cada vez son más a nivel nacional.

