La más reciente caída simultánea de las plataformas Nequi y Bancolombia volvió a evidenciar la gran dependencia de los colombianos de los pagos digitales. El caso más comentado ocurrió en Cartagena, donde una pareja tuvo que permanecer más de seis horas dentro de un motel al no poder realizar el pago por la falla generalizada de ambos servicios financieros, según Infobae.

De acuerdo con el relato de los empleados del establecimiento, el hombre había advertido que pagaría mediante transferencia, pero fue autorizado a ingresar pese a la recomendación del personal de no hacerlo, debido a que el lugar no aceptaba pagos digitales en ese momento. Sin embargo, al intentar retirarse, descubrieron que las aplicaciones presentaban fallas a nivel nacional, lo que impidió concretar el pago.

(Lea también: [Video] Hombre fue a motel para descubrir a su esposa infiel y se llevó una sorpresa)

Durante la larga espera, la tensión aumentó. Testigos señalaron que la mujer discutía con su acompañante, mientras él recibía mensajes y llamadas con evidente nerviosismo. La situación generó incomodidad tanto para los involucrados como para los trabajadores del motel, que no sabían cómo proceder.

Lee También

El incidente solo pudo resolverse cuando los servicios digitales se restablecieron, permitiendo finalmente realizar la transferencia y salir del lugar. No obstante, el caso ya se había viralizado en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y reflexión ante la escena.

Comentarios como “El amor no todo lo puede, pero el efectivo sí”, “por eso siempre toca mantener billete” y “el encierro del año” inundaron las plataformas digitales. Muchos internautas aprovecharon para recalcar la importancia de llevar dinero en efectivo ante la posibilidad de que las billeteras electrónicas fallen.

(Vea también: Así puede cambiar su llave de Bre-B en bancos: paso a paso sencillo (sin perder pagos))

La experiencia de la pareja se convirtió en símbolo de los inconvenientes que puede generar la dependencia total de los pagos virtuales, sobre todo cuando no se dispone de alternativas. Durante la misma jornada, decenas de usuarios en todo el país reportaron no haber podido pagar comidas, servicios o transporte debido a la interrupción de las plataformas.

Según los comunicados oficiales de Nequi y Bancolombia, el incidente se originó por una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS), proveedor que aloja sus sistemas y garantiza su funcionamiento.

Aunque el servicio fue restablecido horas después, el episodio dejó una lección clara: la comodidad del dinero digital no reemplaza la seguridad del efectivo cuando la tecnología falla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.