En medio del temor por el temblor en Colombia, el miércoles 10 de diciembre se confirmó un paso gigante de cara a la construcción del Aeropuerto del Café, proyecto muy esperado a nivel nacional.

La Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café indicó que culminó con éxito el proceso de evaluación integral y avala la adjudicación del Lado Aire en su primera etapa, con lo que hay una empresa constructora lista para desarrollar el proyecto.

En materia técnica, el comité evaluador confirmó que el proponente denominado Consorcio Aeropuerto del Café SK acreditó de manera verificable la totalidad de la experiencia general y específica exigida para obras aeroportuarias de alta complejidad.

En experiencia general, se validó un valor aportado de 534.930,39 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), superando el umbral mínimo requerido de 449.000 SMMLV.

En experiencia específica de pista de aeropuerto, se acreditó la construcción de una pista con longitud de 2.500 metros, superior al mínimo exigido de 1.500 metros, y superficie pavimentada de 112.500 metros cuadrados, superando los 75.000 metros cuadrados requeridos, con pavimento en asfalto y alcance integral que incluye pista, plataformas y calles de rodaje.

De igual forma, se verificó el cumplimiento de los componentes técnicos especializados exigidos en los términos de referencia, acreditándose la ejecución de obras de estabilización de taludes por más de 102.848 metros lineales, estructuras de concreto reforzado con cimentación profunda por más de 17.431 metros cúbicos, movimiento de tierras superior a 5.016.315 metros cúbicos y la instalación de ayudas visuales aeronáuticas y señalización por 2.276 metros. El resultado definitivo de la evaluación técnica fue cumple.

Desde el componente jurídico, la evaluación definitiva certificó el cumplimiento total de la capacidad jurídica del proponente y de la estructura plural.

Se verificó la existencia y representación legal válida de las empresas, la conformación legal del Consorcio Aeropuerto del Café SK mediante acuerdo consorcial vigente, la carta de presentación de la oferta debidamente suscrita, el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, aportes parafiscales, requisitos fiscales, idoneidad profesional de los representantes y la inexistencia de 2 inhabilidades e incompatibilidades. El resultado jurídico definitivo fue cumple.

En el componente financiero, el análisis evidenció indicadores robustos: ROE del 20 % (exigido 2 %), ROA del 9% (exigido 2 %), liquidez de 1,85 (mínimo 1,21), endeudamiento del 52 % (máximo 80 %), cobertura de intereses de 3,79 y capital de trabajo de 388’145.890.170 de pesos frente al mínimo requerido de 146’190.000.000 de pesos. El resultado financiero fue aprobado.

Con fundamento en la verificación integral de los componentes técnico, jurídico y financiero, todos ellos con calificación definitiva de cumple, la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé avala institucionalmente la adjudicación del contrato al existir plena evidencia de idoneidad, capacidad técnica, solvencia financiera, respaldo jurídico y experiencia comprobada del proponente.

Este aval constituye una decisión técnica, objetiva, jurídicamente sólida y financieramente responsable, adoptada sin margen de discrecionalidad y sustentada exclusivamente en criterios verificables definidos previamente en los términos del proceso.

¿Cuándo estará lista la obra del Aeropuerto del Café?

De acuerdo con la hoja de ruta oficial de Aerocafé, la etapa de pre-construcción comenzaría en septiembre de 2025, y la construcción principal se proyecta entre julio de 2026 y julio de 2028. El proyecto ha entrado en una fase decisiva luego de que se aprobó la licitación.

Si el cronograma se cumple, se estima que la pista de aterrizaje (y parte de la infraestructura básica) estarán listas hacia agosto de 2028. Para que el aeropuerto esté completamente operativo (terminal aérea, plataformas, servicios, permisos y demás infraestructura) las proyecciones apuntan a una apertura aproximadamente en 2029.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el proyecto ya había sufrido retrasos en el pasado: originalmente estaba planeado que algunos componentes estuvieran listos en 2023, pero la obra quedó suspendida y la reconstrucción del cronograma actual se dio sólo tras la reactivación reciente.

