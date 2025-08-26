Durante el evento, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas, el Estado indicó que invertirá más de 740.000 millones de pesos para ejecutar este proyecto.

Esa cantidad de dinero, aseguró el Gobierno en un comunicado, estará destinado para los procesos de interventoría, administración, gerencia y subterranización del Aeropuerto del Café, una terminal aérea que fue prometida hace casi 50 años, pero que se ha paralizado por distintas razones.

Con esta nueva estructura se busca dinamizar la economía del Eje Cafetero y, a su vez, impulsar el turismo de la región, que cuenta con varios de los lugares más visitados por nacionales y extranjeros, como el Valle del Cócora, Salento, el Nevado del Ruiz y el Parque del Café.

Cómo será el Aeropuerto del Café que se construirá en Colombia

En la primera fase de la construcción del nuevo aeropuerto de Colombia se proyecta hacer una pista de despegue y aterrizaje de 1.340 metros de largo por 30 metros de ancho, plataformas para aviación comercial y general, calles de rodajes y zonas de seguridad en ambos extremos.

En el Aerocafé podrán operar aviones ATR 72-600, tanto de día como de noche, cumpliendo los estándares internacionales, agregó el Gobierno Nacional en su comunicado.

Dónde quedará el Aeropuerto del Café de Colombia

El nuevo aeropuerto se construirá en Palestina, Caldas, con el objetivo de “superar las limitaciones operativas del terminal aéreo La Nubia de Manizales y responder a la creciente demanda de transporte aéreo en la región”, aseguró el Estado.

Esta obra, que comenzará a construirse en 2026, reducirá los desplazamientos hacia Pereira (en Risaralda), Armenia (en Quindío), y Manizales (en Caldas), las tres capitales del Eje Cafetero, y ahorrará dinero a los viajeros.

